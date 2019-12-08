Apple Mac Pro: ожидание компьютера нового поколения почти закончилось

Сетевые источники назвали дату начала приёма заказов на профессиональную рабочую станцию Apple Mac Pro, которая была официально представлена ещё в июне.

На сайте Apple значится, что настольная система выйдет осенью. Но ноябрь уже завершился, а компьютер пока так и не поступил в продажу.

Ранее сообщалось, что фактические продажи станции начнутся в декабре. И вот теперь названа конкретная дата: устройство станет доступно уже 10 декабря, то есть в ближайший вторник.

«Яблочная» империя пока не раскрывает конкретные конфигурации Mac Pro нового поколения. Но известно, что базовый вариант стоимостью около $6000 получит восьмиядерный процессор Intel Xeon, 32 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 256 Гбайт и графический ускоритель Radeon Pro 580X.

Для топовых модификаций предусмотрено использование чипа Xeon с 28 ядрами, а объём ОЗУ может достигать 1,5 Тбайт. Будут доступны версии с SSD-накопителями суммарной вместимостью до 4 Тбайт. Кроме того, возможны различные конфигурации графической подсистемы: это AMD Radeon Pro 580X, Radeon Pro Vega 2 и Radeon Pro Vega 2 Duo.

Вместе с рабочей станцией выйдет 32-дюймовый монитор Pro Display XDR. Этот высококачественный дисплей с разрешением 6K обойдётся приблизительно в $5000.



