AMD показала позиционирование Ryzen и Threadripper 3000 — атака на Intel во всех сегментах

AMD опубликовала краткое справочное руководство по позиционированию своих процессоров 3-го поколения Ryzen и Ryzen Threadripper, в котором противопоставила свои чипы решениям конкурента, включив в перечень даже будущий флагман 2020 года — 64-ядерный 128-поточный Ryzen Threadripper 3990X.

Во второй половине 2019 года были выпущены первые 7-нм процессоры AMD Ryzen и Ryzen Threadripper 3000 для массового рынка и высокопроизводительных систем. На данный момент было официально представлено шесть процессоров Ryzen и два Ryzen Threadripper для рынка HEDT. Вот полный список семейства AMD Ryzen третьего поколения на 2019 год (за исключением Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G):

AMD Ryzen Threadripper 3970X (32 ядра / 64 потока / $1999);

AMD Ryzen Threadripper 3960X (24 ядра / 48 потоков / $1399);

AMD Ryzen 9 3950X (16 ядер / 32 потока / $749);

AMD Ryzen 9 3900X (12 ядер / 24 потока / $499);

AMD Ryzen 7 3800X (8 ядер / 16 потоков / $399);

AMD Ryzen 7 3700X (8 ядер / 16 потоков / $329);

AMD Ryzen 5 3600X (6 ядер / 12 потоков / $249);

AMD Ryzen 5 3600 (6 ядер / 12 потоков / $199).

В руководстве по позиционированию AMD сравнила свои процессоры с процессорами Intel 9-го и 10-го поколения Core. По мнению AMD, прямым конкурентом для Ryzen Threadripper 3970X является Core i9-10980XE (18 ядер / 36 потоков / $1050). При сравнении двух флагманов, 3970X выступает очевидным победителем по производительности на доллар в верхнем сегменте HEDT, хотя цена решения AMD существенно выше. При этом Ryzen Threadripper 3960X сравнивается с Core i9-10920X (12 ядер / 24 потока / $750). И снова 3960X предлагает более высокую производительность на доллар, хотя цена варианта от AMD почти вдвое выше на рынке США .

AMD также включила флагманский чип Ryzen Threadripper 3990X 2020 года в свою справку. Поскольку чип ещё не выпущен, AMD не может предложить прямого конкурента. Однако, у Intel наверняка не будет ничего даже близко похожего на ЦП с 64 ядрами и 128 потоками в 2020 году, так что в обозримом будущем AMD будет абсолютным королём рынка процессоров для высококлассных ПК.

Основной состав для более массового рынка, конечно, интереснее. Например, Ryzen 9 3950X противопоставляется Core i9-9920X или тому же Core i9-10920X. Процессоры Intel предлагают 12 ядер по цене $750, в то время как AMD готова предоставить за ту же цену 16 ядер с более высокой максимальной частотой в 4,7 ГГц. AMD Ryzen 9 3950X даже вполне конкурентоспособен с Core i9-10980XE, который является флагманским процессором Intel HEDT.

AMD Ryzen 9 3900X с 12 ядрами и 24 потоками позиционируется против Core i9-9900K с 8 ядрами и 16 потоками. Оба процессора стоят около $499, но их трудно найти в рознице. Продукт AMD недоступен из-за более высокого спроса, а другой недоступен из-за проблем с 14-нм мощностями у Intel . Ryzen 7 3800X предлагает 8 ядер и 16 потоков по $399, в то время как Core i7-9700K включает 8 ядер и 8 потоков по цене $385.

Если Ryzen 7 3800X не по карману, у AMD есть ещё один 8-ядерный 16-потоковый ЦП по цене $329 — Ryzen 7 3700X, который представляет собой отличный 65-Вт продукт с хорошими возможностями для разгона. Ryzen 7 3700X также вполне конкурентоспособен по сравнению с Core i7-9700K. AMD также в своём сравнении не преминула напомнить, что её чипы предлагают больше кеша и линий PCIe, причём передового 4-го поколения.

Наконец, у AMD имеется Ryzen 5 3600 с 6 ядрами и 12 потоками, который легко обходит Core i5-9600, не имеющего даже многопоточности. Есть также процессоры Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G, стоимость которых в США составляет около $100 и предлагают хорошую графическую производительность для пользователей с ограниченным бюджетом, но они всё ещё основаны на 12-нм архитектуре Zen+ — лишь в следующем году ожидается обновление в виде серии Ryzen 4000G. Для самого бюджетного сектора AMD запасла Athlon 3000G стоимостью $49.

В целом, такое прямое сравнение даёт определённое понимание, почему AMD демонстрирует отличные результаты в области продаж настольных процессоров в розничных магазинах по всему миру.



