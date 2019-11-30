Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel

Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel

Дефицит процессоров Intel наблюдается уже больше года, но постепенно он сокращался. Однако по словам Dell, в текущем квартале ситуация ухудшилась из-за неожиданно высокого спроса на компьютеры и серверы. В результате Dell пришлось понизить прогноз выручки на четвёртый квартал, так как она просто не может продавать больше компьютеров из-за отсутствия процессоров для них.

На прошлой неделе Intel направила производителям письмо с извинениями за задержки в поставках процессоров. В нём отмечается, что несмотря на увеличение объёмов производства 14-нм продукции в 2019 году на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос все ещё превосходил предложение. Кроме того, в четвёртом квартале Intel не смогла произвести достаточно процессоров для серверов и систем верхнего ценового сегмента, а имевшихся запасов оказалось недостаточно.

«Дефицит процессоров Intel усугубился на по сравнению с предыдущим кварталом, и теперь дефицит влияет на прогнозируемые поставки наших коммерческих ПК и премиальных потребительских ПК в четвёртом квартале», — отметил Джеффри Кларк (Jeffrey Clarke), главный операционный директор Dell.

Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel

Несмотря на то, что дефицит процессоров Intel неблагоприятен для производителей, выручка Dell от продаж ПК в третьем квартале выросла на 5 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $11,4 млрд. Продажи коммерческих ПК выросли на 9 % и обеспечили выручку в $8,3 млрд, а поставки потребительских компьютеров выросли на 6 % и обеспечили $3,1 млрд.

Стоит отметить, что Dell с осторожность оценивает перспективы поставок процессоров Intel в будущем. Конечно, компания не делает никаких конкретных прогнозов на этот счёт, но обещает отслеживать ситуацию и корректировать прогнозы поставок своих систем. Dell не первый производитель ПК, проявляющий насторожённость в отношении способности Intel удовлетворить спрос. В начале этого месяца компания ASUS выразила аналогичные опасения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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