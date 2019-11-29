ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье

Компания ASUS подготовила новую версию видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, которая получила название ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition. Новинка, как нетрудно догадаться по названию, выделяется необычным для ASUS исполнением — видеокарта почти полностью выполнена в белом цвете.

В отличие от компании Galax, которая как раз известна своими видеокартами белого цвета, ASUS не стала использовать белую печатную плату, ограничившись лишь белыми кожухом и рамой системы охлаждения, белыми вентиляторами с белыми же кабелями питания и белой тыльной усиливающей пластиной. Также кожух оснащён RGB-подсветкой, которую сама ASUS рекомендует использовать в голубом цвете.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье

С точки зрения конструкции система охлаждения видеокарты ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition ничем не отличается от охладителя обычной ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti. Это по-прежнему пара массивных алюминиевых радиаторов, шесть медных тепловых трубок и три вентилятора. Устройство печатной платы и подсистемы питания также не претерпели изменений.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье

Тем не менее, ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition выделяется не только нестандартной внешностью. Инженеры ASUS обеспечили новинке весьма значительный заводской разгон, повысив Boost-частоту с 1545 до 1770 МГц. Это пусть и не сделало новинку самой быстрой GeForce RTX 2080 Ti, но всё же обеспечило её место в лидерах. Частота видеопамяти также увеличена с 1750 до 1850 МГц (эффективная частота 14,8 ГГц).

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition: знакомая видеокарта в белом обличье

Согласно данным французского ресурса Cowcotland, видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition уже можно найти на прилавках европейских магазинов по цене до 1600 евро. Для сравнения, обычная ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti во Франции продаётся за 1480 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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