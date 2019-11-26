Intel и MediaTek сообща займутся разработкой 5G-модемов для компьютеров

Компании Intel и MediaTek объявили о заключении соглашения о сотрудничестве: целью партнёрства является разработка 5G-модемов, предназначенных для установки в персональные компьютеры.

В рамках сотрудничества корпорация Intel будет отвечать за разработку спецификаций будущих аппаратных решений. В свою очередь, MediaTek займётся созданием и производством собственно 5G-модемов.

Ожидается, что одними из первых ноутбуки, оснащённые новыми модемами, анонсируют компании Dell и HP. Очевидно, такие портативные компьютеры смогут функционировать не только в сотовых сетях пятого поколения, но и в мобильных сетях предыдущих поколений, включая 4G/LTE и 3G.

Reuters

Первые плоды сотрудничества Intel и MediaTek будут представлены в начале 2021 года. К тому времени коммерческая инфраструктура 5G должна появиться во многих странах по всему миру.

Что касается РоSSии, то в нашей стране развитие сетей 5G может быть затруднено из-за отсутствия необходимого частотного ресурса. Операторы связи рассчитывают на диапазон 3,4–3,8 ГГц, однако он сейчас занят различными ведомствами.



