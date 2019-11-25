Cooler Master Hyper H410R RGB: башенный кулер с технологией Direct Contact

В ассортименте Cooler Master появился охладитель Hyper H410R RGB — универсальное решение, подходящее для отвода тепла от процессоров AMD и Intel .

Новинка относится к башенному типу: высота составляет 136 мм. Кулер оборудован алюминиевым радиатором, через который проходят четыре U-образные тепловые трубки. Они выполнены по технологии Direct Contact, которая предусматривает непосредственное соприкосновение с крышкой процессора.

На радиатор установлен вентилятор XtraFlo диаметром 92 мм. Его скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту (±10 %). Создаётся поток воздуха объёмом до 58 кубических метров в час. Уровень шума варьируется от 6 до 29 дБА.

Вентилятор оснащён многоцветной RGB-подсветкой. Для переключения режимов её работы и выбора цветовых оттенков служит небольшой контроллер.

Общие габариты охладителя — 102 ? 83,4 ? 136 мм. Заявленный срок службы вентилятора достигает 40 тыс. часов. Гарантия производителя — два года.

Новинку можно использовать с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и Intel LGA2066/LGA2011-v3/LGA2011/LGA1151/LGA1150/LGA1155/LGA1156/LGA1366. Цена не называется.



