8K-телевизоры Samsung получат улучшенную систему AI Upscaling

Компания Samsung Electronics, по сообщениям сетевых источников, намерена реализовать в своих будущих телевизорах формата 8К улучшенную технологию масштабирования AI Upscaling на базе искусственного интеллекта.

Система AI Upscaling служит для повышения качества исходного изображения до уровня 8K. Для этого в современных ТВ-панелях Samsung стандарта 8К применяется чип Quantum Processor 8K. В процессе преобразования исходные материалы могут транслироваться из разных источников — со стримингового сервиса, игровой консоли, приставки с интерфейсом HDMI и даже со смартфона.

Более того, система AI Upscaling также включает функцию улучшения звука: специальные алгоритмы автоматически анализируют и совершенствуют аудиоконтент в каждой сцене, создавая глубокий звук для эффекта полного погружения.

Как теперь стало известно, система AI Upscaling следующего поколения будет использовать средства глубокого обучения (deep learning). Это обеспечит ещё более высокое качество преобразования как изображения, так и звукового сопровождения.

Ожидается, что улучшенные средства AI Upscaling будут применяться во всех 8К-телевизорах Samsung, произведённых с 2020 года. Технология может быть продемонстрирована на выставке электроники CES 2020, которая пройдёт с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США).



