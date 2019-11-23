NVIDIA готовит мобильные видеокарты Super-серии

NVIDIA готовит мобильные видеокарты Super-серии

Компания NVIDIA планирует обновить свои мобильные видеокарты в марте 2020 года, сообщает ресурс Notebook Check со ссылкой на собственный источник. Новинками станут Super-версии актуальных мобильных графических ускорителей NVIDIA на графических процессорах Turing.

Напомним, что в июле текущего года NVIDIA выпустила настольные видеокарты GeForce RTX 20 Super-серии. Это был своего рода ответ на довольно производительные ускорители AMD Radeon RX 5700-й серии, способные соперничать с GeForce RTX 2060 и RTX 2070. Однако у старших мобильных видеокарт NVIDIA серьёзных конкурентов пока что нет, так что и обновлять их пока что нет необходимости. Но уже в следующем году, опять же по неофициальной информации, AMD планирует выпустить мобильную Radeon RX 5700M для конкуренции в верхнем сегменте. Кроме того, AMD уже анонсировала мобильные игровые видеокарты среднего уровня Radeon RX 5500M и RX 5300M. Всё это действительно может побудить NVIDIA выпустить и мобильные Super-видеокарты.

Как и в случае с настольные видеокартами Super-серии, мобильные новинки могут получить графические процессоры с бо?льшим числом ядер CUDA и более высокими частотами. Также изменения коснутся видеопамяти: у некоторых новинок просто увеличится её частота, в других вырастет объём, а в младших моделях произойдёт переход с GDDR5 на более скоростную GDDR6.

NVIDIA готовит мобильные видеокарты Super-серии

Источник поделился изображением, на котором запечатлена таблица с предварительными характеристиками видеокарт, объединённых в серии с кодовыми названиями N18E и N18P. Судя по этим характеристикам, можно предположить, что первые три новинки, относящиеся к N18E, являются соответственно мобильными GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и RTX 2060 Super. Последняя, кстати, претерпит наибольшие изменения по сравнению с «обычной» — уровень TDP вырастет с 90 до 115 Вт, а объём видеопамяти увеличится с 6 до 8 Гбайт.

Что касается двух оставшихся видеокарт, то более производительная N18E-G62, предположительно, является NVIDIA GeForce RTX 1650 Super. В свою очередь N18E-G61 скорее всего станет некой новой видеокартой, которая придёт на смену GeForce GTX 1050 (Ti).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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