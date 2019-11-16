Фотокамера Leica CL Edition Paul Smith получила необычное оформление

Компания Leica представила новую фотокамеру ограниченной серии: модель CL Edition Paul Smith будет выпущена в количестве 900 экземпляров.

Новинка выделяется необычным оформлением корпуса. В создании облика камеры принял участие известный британский дизайнер сэр Пол Смит (Paul Smith), считающийся одним из самых успешных и уважаемых модельеров в мире.

Верхняя панель фотоаппарата Leica CL Edition Paul Smith выполнена в синем цвете, а нижнюю часть украшают разноцветные полосы. Цветовые акценты также получили верхние кнопки управления. На видоискателе появилось изображение глаза. Кроме того, в комплект поставки входит оригинально оформленная лямка для ношения.

Технические характеристики унаследованы у обычной версии Leica CL. Это КМОП-сенсор APS-C (23,6 ? 15,7 мм) с 24 млн эффективных пикселей, электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра, трёхдюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, стереофонический микрофон, слот для карты SD/SDHC/SDXC.

Допускается использование сменной оптики. Цена Leica CL Edition Paul Smith составляет 3995 долларов США вместе с объективом Elmarit-TL 18mm F2.8 ASPH.



