AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMark

AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMark

Постепенно в Сети появляется всё больше информации об уровне производительности нового флагманского настольного процессора AMD Ryzen 9 3950X. На этот раз новый флагман был протестирован в бенчмарке PassMark, где показал просто выдающийся результат.

Как известно, процессор Ryzen 9 3950X обладает 16 ядрами Zen 2 и способен работать на 32 вычислительных потока. Его базовая тактовая частота составляет 3,5 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,7 ГГц. Флагман выполнен в корпусе Socket AM4 и, соответственно, предназначен для массового сегмента рынка. Рекомендованная цена новинки составит $749, что делает его уже не столь массовым чипом.

AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMark

Что касается результатов тестирования, то PassMark оценил производительность Ryzen 9 3950X в весьма немалые 34 009 баллов. Этот результат оказался даже выше результата самого старшего HEDT-процессора Intel на данный момент — 28-ядерного Xeon W-3175X. При этом цена последнего составляет $2999, то есть в четыре раза больше. В рейтинге PassMark готовящийся настольный флагман AMD опережают лишь 64-ядерные процессоры AMD EPYC 7702P и EPYC 7742.

AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMark

Напомним, флагманский процессор Ryzen 9 3950X поступит в продажу к концу текущего месяца, 25 ноября, и в этот же день должны быть опубликованы его полноценные обзоры. Конечно, новинка AMD вряд ли сможет продемонстрировать столь же высокие результаты во всех тестах, однако согласно прежним утечкам, как минимум 18-ядерный Intel Core i9-10980XE опередить она сможет, что уже является неплохим достижением.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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