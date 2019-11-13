Аналитики единодушны по поводу неизбежности анонса 7-нм продуктов NVIDIA

Аналитики единодушны по поводу неизбежности анонса 7-нм продуктов NVIDIA

В пятницу появится финансовая статистика третьего фискального квартала NVIDIA, который в календаре компании завершился только в конце октября. Стоит отметить, что в первые дни после публикации квартальной отчётности Intel курс акций NVIDIA пошёл вверх, поскольку инвесторы экстраполировали положительную динамику продаж в серверном сегменте, о которой отчиталась Intel, на будущую квартальную отчётность NVIDIA.

Вообще, если ориентироваться на комментарии отраслевых аналитиков, которыми делится ресурс Seeking Alpha, общий положительный фон усиливается ожиданием анонса 7-нм графических процессоров NVIDIA, которые должны найти применение в серверном сегменте. Многие эксперты, судя по всему, убеждены в появлении в следующем полугодии 7-нм графических процессоров поколения Ampere. Руководство NVIDIA, тем не менее, на предыдущей квартальной отчётной конференции демонстрировало равнодушие к данной тематике, предрекая архитектуре Volta сохранение актуальности вплоть до конца следующего года.

Специалисты Susquehanna, например, убеждены в оправданности ожиданий рынка относительно итогов третьего квартала NVIDIA. Они считают, что бизнес компании будет расти во всех ключевых сегментах, а в краткосрочной перспективе особые надежды возлагаются на анонс 7-нм продуктов.

Оптимизм коллег разделяют и представители UBS, которые конкретно указывают на близость анонса 7-нм графического процессора для серверного применения. По словам источника, эти ожидания уже заложены в собственные планы крупнейшими клиентами NVIDIA вроде Google, но только в привязке к 2020 календарному году. Кроме того, авторы аналитической записки убеждены, что в следующем году поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне станет неотъемлемым свойством каждого нового игрового продукта NVIDIA.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000
Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина ХаррисаОбновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса
Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40
Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990XРеклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA выпустила новую плату Jetson Xavier NXNVIDIA выпустила новую плату Jetson Xavier NX
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
Окончательные характеристики NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 SuperОкончательные характеристики NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super дебютирует в конце ноябряВидеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super дебютирует в конце ноября
Высокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 годуВысокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 году
Графические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важностиГрафические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важности
NVIDIA готовит загадочную видеокарту GeForce RTX T10-8 на базе флагманского GPU TU102NVIDIA готовит загадочную видеокарту GeForce RTX T10-8 на базе флагманского GPU TU102
Флагманский графический процессор AMD Navi нового поколения станет «убийцей NVIDIA»Флагманский графический процессор AMD Navi нового поколения станет «убийцей NVIDIA»
NVIDIA представила 10 новых ноутбуков с сертификацией RTX StudioNVIDIA представила 10 новых ноутбуков с сертификацией RTX Studio
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForceXiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Последние новости
Подгружаем последние новости