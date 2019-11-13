Аналитики единодушны по поводу неизбежности анонса 7-нм продуктов NVIDIA

В пятницу появится финансовая статистика третьего фискального квартала NVIDIA, который в календаре компании завершился только в конце октября. Стоит отметить, что в первые дни после публикации квартальной отчётности Intel курс акций NVIDIA пошёл вверх, поскольку инвесторы экстраполировали положительную динамику продаж в серверном сегменте, о которой отчиталась Intel , на будущую квартальную отчётность NVIDIA.

Вообще, если ориентироваться на комментарии отраслевых аналитиков, которыми делится ресурс Seeking Alpha, общий положительный фон усиливается ожиданием анонса 7-нм графических процессоров NVIDIA, которые должны найти применение в серверном сегменте. Многие эксперты, судя по всему, убеждены в появлении в следующем полугодии 7-нм графических процессоров поколения Ampere. Руководство NVIDIA, тем не менее, на предыдущей квартальной отчётной конференции демонстрировало равнодушие к данной тематике, предрекая архитектуре Volta сохранение актуальности вплоть до конца следующего года.

Специалисты Susquehanna, например, убеждены в оправданности ожиданий рынка относительно итогов третьего квартала NVIDIA. Они считают, что бизнес компании будет расти во всех ключевых сегментах, а в краткосрочной перспективе особые надежды возлагаются на анонс 7-нм продуктов.

Оптимизм коллег разделяют и представители UBS, которые конкретно указывают на близость анонса 7-нм графического процессора для серверного применения. По словам источника, эти ожидания уже заложены в собственные планы крупнейшими клиентами NVIDIA вроде Google , но только в привязке к 2020 календарному году. Кроме того, авторы аналитической записки убеждены, что в следующем году поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне станет неотъемлемым свойством каждого нового игрового продукта NVIDIA.



