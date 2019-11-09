ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000

ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000

Компания ASUS к выходу процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии подготовила три материнские платы на новой системной логике AMD TRX40. Это флагманская ROG Zenith II Extreme, модель среднего уровня ROG Strix TRX40-E Gaming и относительно простая и доступная Prime TRX40-Pro.

Все три материнские платы на чипсете AMD TRX40 компания ASUS оснастила усиленными подсистемами питания с 16 фазами и парой 8-контактных разъёмов EPS, а флагманская ROG Zenith II Extreme может получать дополнительную энергию ещё и через 6-контактный разъём. Во всех новинках ASUS использует на цепях питания массивные системы охлаждения.

ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000

Старшая плата ROG Zenith II Extreme получила четыре слота PCIe 4.0 x16, а также четыре разъёма M.2, из которых пара расположена на самой плате, а ещё два — на специальном модуле ROG DIMM.2, который устанавливается по правую сторону от слотов памяти DDR4. В свою очередь ROG Strix TRX40-E и Prime TRX40-Pro имеют по три слота PCIe 4.0 x16 и по одному PCIe 4.0 x1, а также три и два слота M.2 соответственно. Все три платы имеют по восемь портов SATA III.

ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000

Сетевой контроллер с пропускной способностью 10 Гбит/с, похоже, стал обязательным атрибутом старших материнских плат на базе AMD TRX40. Вот и плата ROG Zenith II Extreme обладает парой из 10-гигабитного чипа Aquantia AQC-107 и 1-гигабитного чипа Intel I211-AT. В то же время ROG Strix TRX40-E оснащена 2,5-гигабитным Realtek RTL8125-CG и 1-Гигабитным Intel I211-AT. Наконец, младшая Prime TRX40-Pro оснащается лишь одним контроллером Intel I211-AT. Две старшие новинки также оснащены беспроводными контроллерами Intel Wi-Fi 6 AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000

В продажу материнские платы на чипсете AMD TRX40 поступят 25 ноября, тогда же, когда и процессоры Ryzen Threadripper 3000-й серии. Стоимость новинок пока что не уточняется, но она явно будет весьма высокой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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