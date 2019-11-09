Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD в четверг официально представила процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения, однако среди них не оказалось флагманской модели Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками. Некоторые могли подумать, что AMD решила не выпускать данный процессор. Однако компания MSI непреднамеренно указала на то, что планы по выпуску 64-ядерного Ryzen Threadripper у компании AMD всё же есть.

Тайваньский производитель опубликовал видео, посвящённое новой материнской плате TRX40 Creator, которая как раз и предназначена для работы с процессорами AMD Ryzen Threadripper третьего поколения. Сам флагманский процессор в ролике не демонстрируется, однако показанная в нём система, которая как раз построена на плате TRX40 Creator, наверняка использует процессор Ryzen Threadripper 3990X.

Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

Это становится понятно по кадрам, в которых запечатлён диспетчер задач, открытый поверх некоего приложения, обеспечивающего значительную вычислительную нагрузку системе. В диспетчере можно сосчитать, что система обладает 128 потоками. Как известно, процессоры Ryzen Threadripper не поддерживают двухсокетные конфигурации, так что это не может быть пара 32-ядерных и 64-поточных Ryzen Threadripper 3970X. Также это не может быть какой-либо из серверных EPYC Rome, обладающих 64 ядрами и 128 потоками, так как они не работают с платами потребительского сегмента. Так что если убрать всё невозможное, получаем истину — в видео запечатлена система на Ryzen Threadripper 3990X.

Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X

Заметим, что изначально сообщалось, что AMD представит флагманский процессор Ryzen Threadripper 3990X вместе с остальными новинками, но выпустит его только когда-то в 2020 году. Однако в реальности всё складывается несколько иначе, и AMD, вероятно, просто анонсирует новый флагман несколько позже. Кроме него может быть представлен и 48-ядерный Ryzen Threadripper 3980X. Можно также предположить, что цена флагманского Ryzen Threadripper 3990X может достичь $3000, а то и более высокого значения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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