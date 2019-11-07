NVIDIA выпустила новую плату Jetson Xavier NX

Компания NVIDIA продолжает наращивать своё присутствие на рынке мини-систем для сферы IoT и роботехники: в дополнение к анонсированной весной этого года плате Jetson Nano была представлена новейшая Jetson Xavier NX. Новинка выполнена в прежнем 260-контактном форм-факторе, в виде компактной платы с процессором и оперативной памятью, разъём полностью совместим, что позволяет использовать «системные платы» от предыдущей модели.

Производительность Jetson Xavier NX поднята на новый уровень: если Jetson Nano использовала 4 ядра ARM A57 и 128 ядер Maxwell, то новинка может похвастаться наличием 8 ядер Carmel. Эта архитектура является наследницей Denver 2 и использует набор инструкций ARMv8.2. Теплопакет конфигурируемый: в 10-ваттном режиме активно 6 ядер (4?1,2 ГГц + 2?1,5 ГГц), а в 15-ваттном частоты существенно повышены (4/6?1,4 ГГц + 2?1,9 ГГц). Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт LPDDR4x со 128-битным доступом, пиковая пропускная способность 51,2 Гбайт/с.

Графическая и вычислительная подсистема представлена комплектом из 384 ядер Volta, 48 тензорных ядер и двух ядер NVDLA. Максимальная частота 800 или 1100 МГц, производительность в режиме INT8 заявлена на уровне 21 Топс. Поддерживается аппаратное кодирование и декодирование H.265 и H.264, имеется интерфейс для подключения до шести камер одновременно (30 Гбит/с, 1,9 Гпикс/с). Поддерживается стандарт PCIe 3.0 (2?4 линии). В спецификациях новой платформы имеется разночтение: на одном слайде упоминается 16 Гбайт флеш-памяти eMMC, на другом почему-то лишь 8.

К сожалению, поддержки Wi-Fi у новинки не появилось, сетевая часть по-прежнему представлена лишь контроллером Gigabit Ethernet, так что для реализации беспроводного подключения потребуются дополнительные модули. Стоит новинка недёшево, $399, что, впрочем, существенно меньше стоимости полноразмерной платы Jetson Xavier ($599 и выше). К тому же Jetson Xavier NX существенно компактнее и потребляет меньше энергии, а в производительности уступает старшему собрату несильно.



