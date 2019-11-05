Процессоры Ryzen Threadripper 3000 будут использовать новый разъём Socket sTRX4

Уже завтра будут представлены процессоры Ryzen Threadripper 3000 и материнские платы для них на новом чипсете AMD TRX40. И в преддверии анонса в Сеть попала фотография упаковки материнской платы Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme, которая указывает на новый процессорный разъём.

Слухи о том, что новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 потребует не только новую системную логику, но и новый процессорный разъём, появились некоторое время назад. И теперь эта информация подтвердилась: на смену Soсket TR4 придёт новый разъём Socket sTRX4.

По имеющимся изображениям создаётся впечатление, что внешне они ничем не отличаются друг от друга. Собственно, серверный Socket SP3 также внешне не отличается от Soсket TR4, однако процессоры для них несовместимы. Скорее всего, новый процессорный разъём будет отличаться назначением некоторых контактов. Ещё необходимость в новом сокете, возможно, обусловлена увеличившимся числом линий PCI Express и/или возросшим числом каналов памяти у будущих Ryzen Threadripper 3000. Так ли это на самом деле, узнаем уже завтра.

А пока что компания Gigabyte продолжает подогревать интерес к своей будущей флагманской материнской плате TRX40 Aorus Xtreme. На этот раз тайваньский производитель опубликовал две фотографии новинки, на одной из которых запечатлена массивная подсистема питания, обладающая как минимум двумя 8-контактными разъёмами EPS, тогда как на другой — кожух тыльной панели разъёмов с подсвеченным логотипом Aorus.

Кроме того, было опубликовано изображение материнской платы ASRock TRX40 Taichi. К сожалению, фото не отличается высоким разрешением, однако всё же позволяет отметить массивный радиатор на подсистеме питания и небольшой вентилятор на радиаторе чипсета. На данный момент известно, что помимо показанной выше TRX40 Taichi компания ASRock готовит ещё и модель TRX40 Creator.



