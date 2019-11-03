В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

Главный стратег Intel по развитию производительности продуктов Райан Шраут (Ryan Shrout) хочет, чтобы мир знал, что большее количество ядер процессора не обязательно означает лучшую производительность.

Не так давно он опубликовал в полуофициальном блоге Performance at Intel, посвящённом производительности, результаты тестирования процессора Intel Core i9-9900K в 4-, 6- и 8-ядерном режимах с фиксированной частотой 4,0 ГГц и отключённой функцией Hyper-Threading, целью которого был анализ масштабирования частоты кадров в компьютерных играх. В тестах использовалась графическая карта Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и оперативная память DDR4-2666.

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

В результате было установлено, что переход от конфигурации с 4 ядрами к варианту с 6 ядрами даёт увеличение производительности на уровне 7 % в Shadow of War и порядка 33 % в Assassin’s Creed Origins. Интересно, что из шести протестированных игр только в трёх происходит масштабирование при переходе от 6-ядерного к 8-ядерному режиму. Общий прирост в 50 % при переходе на 8-ядерный режим наблюдается в Assassin’s Creed Origins, а в Ashes of Singularity: Escalation и Hitman 2 производительность возрастает примерно на 30 %. Остальные тестируемые игры Far Cry 5, Shadow of War, и Rise of the Tomb Rider не масштабируются с переходом на 8 ядер.

Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

При переходе от 8-ядерного к 12-ядерному режиму производительность во всех двенадцати тестируемых играх повышается менее чем на 10 %. При этом, в 9 из 12 игр производительность повышается менее чем на 5 %. Примечательно, что при переходе на 16-ядерный режим только в Ashes of Singularity наблюдается рост производительности, в то время как в трёх играх фактически наблюдается незначительный регресс.

На основании проведённого тестирования Райан Шраут приходит к выводу, что Intel Core i9-9900K (и его более быстрый собрат Core i9-9900KS) является лучшим игровым процессором на данный момент. Совершенно очевидно, что проведённое тестирование приурочено к скорому выходу многоядерных процессоров AMD, например, 16-ядерного Ryzen 9 3950X. Но вывод специалиста Intel таков, что добавление ядер без соответствующего увеличения тактовой частоты и архитектурных улучшений в обвязке этих ядер, например, без увеличения частоты памяти, почти не даёт никакого повышения производительности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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