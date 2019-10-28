От нового резервного аккумулятора Lenovo можно запитать ноутбук

От нового резервного аккумулятора Lenovo можно запитать ноутбук

Компания Lenovo анонсировала новые резервные аккумуляторы ThinkPlus большой ёмкости, предназначенные для питания в том числе портативных компьютеров.

Устройства будут предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — классическом чёрном и ярко-красном. Ёмкость в обоих случаях составляет внушительные 14 000 мА·ч.

Ноутбук может быть подключён к резервному аккумулятору через симметричный разъём USB Type-C. Кроме того, есть два порта USB Type-A для подсоединения других гаджетов, скажем, смартфона и планшета. Таким образом, энергия может подаваться одновременно на три устройства.

Суммарная выходная мощность достигает 50 Вт. Реализованы различные режимы работы; говорится о поддержке технологий быстрой зарядки Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0.

От нового резервного аккумулятора Lenovo можно запитать ноутбук

Предусмотрены средства обеспечения безопасности. Это защита от превышения напряжения, защита от перегрева и защита от короткого замыкания.

Стандартная версия новинки с симметричным портом USB Type-C стоит приблизительно 43 доллара США. За модификацию с разъёмом Lenovo Slim Tip придётся заплатить 57 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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