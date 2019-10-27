Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5

Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5

В таможенной базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были зарегистрированы наборы для разработчиков с ещё не вышедшими процессорами Tiger Lake-U. И благодаря этому выяснилось, что данные мобильные процессоры будут поддерживать работу с памятью типов LPDDR4X и LPDDR5.

Если актуальная память LPDDR4X способна работать с эффективной частотой до 4266 МГц, то предел новой памяти LPDDR5 достигает 6400 МГц. Получается, частота, а соответственно и пропускная способность LPDDR5 выше до 50 %. Не менее важно, что память нового типа потребляет до 30 % меньше энергии по сравнению с LPDDR4X, что явно будет полезно для тонких мобильных систем, в которых, в первую очередь, и будут использоваться чипы U- и Y-серий.

Крупные производители оперативной памяти, Samsung и SK Hynix, планируют начать массовое производство микросхем памяти типа DDR5 к концу текущего года. Поэтому нет ничего удивительного, что мобильные процессоры Tiger Lake, выход которых запланирован на будущий год, получат поддержку памяти LPDDR5.

Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5

Согласно последним данным, процессоры Tiger Lake могут дебютировать уже во втором квартале 2020 года. Эти чипы станут преемниками нынешних Ice Lake и также будут производиться по 10-нм техпроцессу, однако будут иметь ряд важных отличий. Это и увеличенный объём кеша, и новая встроенная графика 12-го поколения, и поддержка интерфейса PCIe 4.0.

В конце заметим, что процессоры Tiger Lake в мобильном сегменте будут соперничать с чипами AMD Renoir. И относительно недавно из одного патча ядра Linux стало известно, что процессоры Renoir будут поддерживать память LPDDR4X-4266. Так что у Tiger Lake может быть несомненное преимущество в плане поддержки более скоростной памяти.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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