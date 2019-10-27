Мобильные процессоры Tiger Lake-U будут поддерживать память LPDDR5

В таможенной базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были зарегистрированы наборы для разработчиков с ещё не вышедшими процессорами Tiger Lake-U. И благодаря этому выяснилось, что данные мобильные процессоры будут поддерживать работу с памятью типов LPDDR4X и LPDDR5.

Если актуальная память LPDDR4X способна работать с эффективной частотой до 4266 МГц, то предел новой памяти LPDDR5 достигает 6400 МГц. Получается, частота, а соответственно и пропускная способность LPDDR5 выше до 50 %. Не менее важно, что память нового типа потребляет до 30 % меньше энергии по сравнению с LPDDR4X, что явно будет полезно для тонких мобильных систем, в которых, в первую очередь, и будут использоваться чипы U- и Y-серий.

Крупные производители оперативной памяти, Samsung и SK Hynix, планируют начать массовое производство микросхем памяти типа DDR5 к концу текущего года. Поэтому нет ничего удивительного, что мобильные процессоры Tiger Lake, выход которых запланирован на будущий год, получат поддержку памяти LPDDR5.

Согласно последним данным, процессоры Tiger Lake могут дебютировать уже во втором квартале 2020 года. Эти чипы станут преемниками нынешних Ice Lake и также будут производиться по 10-нм техпроцессу, однако будут иметь ряд важных отличий. Это и увеличенный объём кеша, и новая встроенная графика 12-го поколения, и поддержка интерфейса PCIe 4.0.

В конце заметим, что процессоры Tiger Lake в мобильном сегменте будут соперничать с чипами AMD Renoir. И относительно недавно из одного патча ядра Linux стало известно, что процессоры Renoir будут поддерживать память LPDDR4X-4266. Так что у Tiger Lake может быть несомненное преимущество в плане поддержки более скоростной памяти.



