Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super дебютирует в конце ноября

Известный своим пренебрежительным отношением к коммерческим секретам NVIDIA сайт VideoCardz на этой неделе выяснил, что дебют видеокарты GeForce GTX 1650 Super запланирован на 22 ноября. До этого события осталось чуть меньше месяца, и особых технических подробностей о новинке нет, как и информации о рекомендованной цене. Известно лишь, что она расположится между GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1660 и сможет получить 4 Гбайт памяти типа GDDR6. Данное соответствие подтверждается и ранними упоминаниями о GeForce GTX 1650 в документах ЕЭК, которые датированы началом октября.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super дебютирует в конце ноября

Источник изображения: портал ЕЭК

Источник сообщает, что в случае с GeForce GTX 1650 Super будут использоваться микросхемы памяти GDDR6, способные передавать информацию со скоростью 12 Гбайт/с. Дебютирующая в конце октября видеокарта GeForce GTX 1660 Super располагает 6 Гбайт памяти GDDR6, способной передавать информацию со скоростью 14 Гбайт/с. Таким образом, «субординация» требует от GeForce GTX 1650 Super не только уменьшения объёма памяти, но и снижения скорости её работы.

Примечательно, что при этом GeForce GTX 1650 Super сможет обеспечить сопоставимую с характеристиками GeForce GTX 1660 пропускную способность памяти, хотя и будет довольствоваться 128-разрядной шиной вместо 192-разрядной. Положительным образом скажутся замена GDDR5 на GDDR6 и сопутствующее повышение частоты работы памяти. О характеристиках графического процессора GeForce GTX 1650 Super пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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