Раскрыта конфигурация процессора Qualcomm Snapdragon 735

Раскрыта конфигурация процессора Qualcomm Snapdragon 735

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о ключевых характеристиках процессора Snapdragon 735, который готовит к выпуску компания Qualcomm.

Сообщается, что изделие будет производиться по 7-нанометровой технологии. Оно объединит восемь вычислительных ядер. Это одно ядро Kryo на базе Cortex-A76 с тактовой частотой 2,36 ГГц, ещё одно такое ядро с частотой 2,32 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,73 ГГц.

Известно также, что основой графической подсистемы послужит интегрированный ускоритель Adreno 620.

Пока нет ясности насчёт встроенного модема. Не исключено, что процессор сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Раскрыта конфигурация процессора Qualcomm Snapdragon 735

Таким образом, на основе Snapdragon 735 разработчики смартфонов смогут создавать устройства среднего уровня с поддержкой 5G.

Официальный анонс Snapdragon 735 ожидается в декабре.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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