Модульный компьютер Intel рассекречен: это – геймерский NUC 9 Extreme с дискретной видеокартой

Появившаяся пару недель назад информация о том, что Intel работает над принципиально новым дизайном модульных ПК, получила подтверждение. На одном из китайских форумов оказалось опубликовано подробное описание инженерного образца компьютера, созданного в соответствии с данной концепцией и базирующегося на заменяемом процессорном модуле «The Element». Этим компьютером оказался представитель семейства NUC 9 Extreme с кодовым именем Ghost Canyon. Судя по всему, Intel собирается позиционировать данное решение в качестве компактной системы игрового предназначения, поскольку оно позволяет включить в конфигурацию стандартную дискретную графическую карту.

Планы относительно выпуска Ghost Canyon были известны достаточно давно, однако до недавних пор было непонятно, что серия компьютеров NUC 9 Extreme получит модульный дизайн, в котором материнская плата с процессором будет выполнена в виде заменяемой PCI Express-платы. Теперь же на китайском форуме Koolshare появились подробные изображения системы Ghost Canyon, которые позволяют составить полное впечатление о дизайне такой системы.

Самое интересное в концепции модельного NUC то, что материнская плата в классическом понимании этого термина в нём упразднена. Почти все компоненты, включая процессор, ОЗУ, чипсет и твердотельный накопитель, переместились в модуль «The Element» с интерфейсом PCI Express, который имеет ширину в два слота и очень похож на какую-нибудь производительную видеокарту.

При этом фундаментом, на котором держится в том числе и The Element, в Ghost Canyon служит пассивная объединительная плата с несколькими слотами PCIe.

Помимо первичного слота для установки модуля с процессором на ней также предусмотрен слот PCIe x16 для графической карты, дополнительный слот PCIe x4 и слот M.2 для накопителя.

Именно о такой системе представители Intel говорили на своём мероприятии в Лондоне две недели назад. Очевидно, что подобное шасси станет новым стандартом для систем класса NUC, и можно ожидать, что похожие по конструкции скелетные системы, как и сменные модули «The Element», приобретут определённую популярность уже в обозримом будущем. По крайней мере, данная концепция действительно позволяет создавать компактные, гибкие и достаточно производительные системы.

Процессорный модуль в Ghost Canyon оборудуется одним из 45-ваттных мобильных процессоров семейства Coffee Lake-H Refresh. Возможные варианты варьируются от четырёхъядерного Core i5-9300H до восьмиядерного Core i9-9980HK с максимальной частотой в турбо-режиме 5,0 ГГц. При этом нужно иметь в виду, что процессор в модуле «The Element» припаян на плату, поэтому его модернизация возможна только вместе с полной заменой этого модуля.

Процессор, чипсет и конвертер питания в модуле «The Element» охлаждаются единым кулером на базе испарительной камеры. Кроме того, в этом модуле находится два слота SO-DIMM для DDR4 SDRAM и два слота M.2 для носителей информации и (или) Optane Memory. Кожух The Element снабжён радиальным вентилятором, который обеспечивает воздухоток через систему охлаждения. Отработанный воздух выбрасывается за пределы корпуса через прорези в задней планке модуля так же, как это происходит в видеокартах.

Всё это помещается в пятилитровом корпусе с габаритами 238 ? 216 ? 96 мм. Компьютер Ghost Canyon – самый крупный на данный момент представитель семейства NUС, но это вполне понятно, ведь он допускает установку дискретных видеокарт. При этом совместимы с этой системой достаточно мощные GPU. Ограничений не так уж и много: длина видеокарты не должна превышать 20 см, ширина — двух слотов, а её энергопотребление не должно выходить за пределы 225 Вт, поскольку блок питания в Ghost Canyon имеет мощность 500 Вт.

Корпус системы отличается большим числом воздухозаборников, сетчатыми боковыми панелями и наличием пары 80-мм вентиляторов в крышке. Очевидно, что охлаждение внутренностей такого ПК — достаточно серьёзная проблема, и насколько эффективно она решена в данном случае, понятно не до конца. Как следует из проведённого китайскими пользователями экспресс-теста, процессор в такой системе может серьёзно нагреваться и даже сбрасывать свою частоту.

В числе внешних интерфейсов, имеющихся Ghost Canyon, следует назвать Thunderbolt 3, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen 2 и гигабитную сеть. Предусмотрен и внутренний радиомодуль с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Официальной информации о ценах, конфигурации и доступности систем NUC 9 Extreme пока нет. Но ранее сообщалось, что подобные модульные компьютеры могут появиться в продаже уже к концу этого года.

Существование инженерных образцов Ghost Canyon косвенно подтверждает, что разработка таких систем находится на финальном этапе.



