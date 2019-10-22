Подтвердились характеристики GeForce GTX 1660 Super: до 10 % быстрее GTX 1660

Судя по имеющейся информации, в последние дни октября компания NVIDIA представит новую графическую карту среднего уровня, GeForce GTX 1660 Super. Из предыдущих утечек, касающихся данного предложения, мы уже знаем практически все детали про эту новинку. Но теперь её спецификации получили окончательное подтверждение: крупнейший китайский онлайн-ретейлер JD.com разместил страницу видеокарты Maxsun GeForce GTX 1660 Super Terminator, на которой раскрыты все ключевые характеристики.

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что новый представитель семейства Turing, GeForce GTX 1660 Super, получит GPU с 1408 CUDA-процессорами, 80 блоками наложения текстур и 48 блоками растеризации (ROP). Графический процессор TU116 будет работать на базовой частоте 1530 МГц с возможностью автоматического разгона до 1785 МГц. В качестве видеопамяти найдёт применение 6-Гбайт массив скоростной GDDR6 с частотой 14 ГГц и шириной шины 192 бит, что соответствует полосе пропускания 336 Гбайт/с.

Карта GeForce GTX 1660 Super будет требовать подключения одного 8-контактного кабеля питания, при этом её TDP установлен в 120 Вт. Таким образом, GeForce GTX 1660 Super фактически будет представлять собой усиленный за счёт перевода на GDDR6 аналог видеокарты GeForce GTX 1660. Такое улучшение позволит получить на 6–10 % более высокую производительность по сравнению с обычной GeForce GTX 1660. Это следует из опубликованного результата 3DMark Firestrike Extreme, который для GeForce GTX 1660 Super составляет 6578 очков. Отсюда же можно заключить, что новинка будет примерно на 5 % медленнее видеокарты GeForce GTX 1660 Ti.

Не до конца ясным остаётся лишь один момент — стоимость GeForce GTX 1660 Super. Наблюдатели предполагают две возможности. Либо GeForce GTX 1660 Super займёт разрыв между GTX 1660 Ti и GTX 1660 и тогда она получит цену порядка $250; либо NVIDIA собирается заменить GTX 1660 новой видеокартой серии Super, и тогда цена может оказаться на уровне $230. Но более вероятной представляется первая альтернатива, поскольку видеокарта Maxsun в JD.com получила ценник в 1899 юаней, что соответствует $268. При этом похожая видеокарта GeForce GTX 1660 того же производителя продаётся за 1499 юаней — сумму эквивалентную $212.

В некоторых сообщениях GeForce GTX 1660 Super противопоставлялась новым видеокартам AMD Radeon RX 5500, однако, судя по всему, данная новинка NVIDIA будет предлагать более высокий уровень производительности. Для конкуренции же с младшими представителями серии Navi чуть позднее будет представлена видеокарта GeForce GTX 1650 Ti, сроки анонса которой пока остаются под вопросом.



