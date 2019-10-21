Eizo представила 27? монитор 4K ColorEdge CS2740 с разъемом USB-C и 10-бит палитрой

Eizo представила 27″ монитор 4K ColorEdge CS2740 с разъемом USB-C и 10-бит палитрой

Японская компания Eizo, специализирующаяся на производстве профессиональных дисплеев, объявила о предстоящем выпуске 27" монитора 4K ColorEdge CS2740 с возможностью подключения по USB-C. Монитор является преемником CS2730, предлагает повышенное разрешение, 10-битный ввод и вывод наряду с новыми опциями подключения.

Обновленный монитор имеет разрешение 3840 ? 2160 (164 ppi) против 2560 ? 1440 (109 ppi) у предшественника, новую технологию равномерной подсветки и поддержку 10-битного цвета (по HDMI). Уровень контрастности составляет 1000:1, максимальной яркости — 350 кд/м2, время отклика — 10 мс, углы обзора — 178°, а цветовой охват превышает 99 % палитры Adobe RGB.

Eizo представила 27″ монитор 4K ColorEdge CS2740 с разъемом USB-C и 10-бит палитрой

Конфигурация портов тоже изменилась: место DVI-D занял современный USB-C, а один из портов USB-B был заменён парой USB Type-A. Поддержка нового стандарта упрощает подключение CS2740 в качестве внешнего дисплея к ноутбуку, в том числе MacBook. Причём помимо передачи изображения, через USB-C может передаваться и ток мощностью до 60 Вт для одновременной зарядки.

Eizo представила 27″ монитор 4K ColorEdge CS2740 с разъемом USB-C и 10-бит палитрой

Дополнительные аксессуары, доступные для CS2740, включают затемняющий кожух и специальный калибровочный датчик. Eizo утверждает, что точная цветопередача CS2740 может быть настроена всего за 90 секунд при использовании фирменного ПО ColorNavigator 7 с совместимой системой калибровки.

Eizo представила 27″ монитор 4K ColorEdge CS2740 с разъемом USB-C и 10-бит палитрой

В настоящее время информация о ценах отсутствует, но будет озвучена уже на следующей неделе, 24 октября, когда Eizo ColorEdge CS2740 поступит в продажу. Производитель обеспечивает новинку 5-летним сроком гарантийного обслуживания или минимальным временем выработки 30 000 часов (это более 10 лет при 8 часах ежедневного использования).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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