16″ MacBook Pro упоминается в бета-версии macOS Catalina

Уже некоторое время ходят слухи о том, что Apple до конца года представит новую, 16?дюймовую модель MacBook Pro. Так это или нет, ещё предстоит узнать, но появилось очередное подтверждение для этих ожиданий. Французский тематический сайт MacGeneration сообщает о найденных в бета-сборке macOS Catalina 10.15.1 изображениях, указывающих на подготовку такого продукта.

Запечатлённый на иллюстрациях ноутбук очень напоминает современную 15,4" модель с разрешением 2880 ? 1800. Однако в названии файла упоминается цифра 16. Как уже сообщалось ранее, дизайн нового 16" MacBook Pro будет очень напоминать современную 15,4-дюймовую модель, за исключением более тонких рамок вокруг экрана.

Также при сопоставлении аналогичных изображений этих двух ноутбуков можно заметить разницу в области клавиатуры. Apple постаралась исправить проблему с пропуском нажатий на MacBook, оснастив представленный в мае 15,4" MacBook Pro новым механизмом бабочка. Тем не менее, ходят слухи, что компания работает над совершенно новым дизайном клавиатуры, правда, её появление ожидается лишь в 2020 году.

Также ожидается, что уже в конце октября Apple представит наушники AirPods Pro с шумоподавлением и защитой от влаги, но будут ли они представлены на грядущем мероприятии, посвящённом MacBook Pro, не ясно.



