Samsung готовится выпускать SoC для очков Facebook с дополненной реальностью

Южнокорейское издание ETNews сообщило, что компании Samsung Electronics и Facebook с начала этого года плотно сотрудничают над проектом по созданию очков дополненной реальности. Архитектура SoC и проект в целом создаются специалистами обеих компаний и, возможно, бывшими инженерами компании Oculus VR, которую Facebook поглотила в 2014 году. Но главная роль Samsung заключается в адаптации проекта к производству по 7-нм техпроцессу с использованием EUV-проекции.

По слухам, которые Samsung отказалась комментировать, массовое производство совместных AR-платформ компаний начнётся в 2021 году. Кстати, это будут не только очки, что предъявляет крайне высокие требования к массогабаритным характеристикам платформ, но также другая продукция, например, зеркала с дополненной реальностью. Такие зеркала помогут продавать товар в торговых центрах и гармонично впишутся в ванные комнаты обычных граждан.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, мы уже знаем, что Samsung и Facebook сотрудничают в рамках разработки VR- и AR-платформ с 2014 года. Можно представить, что роль разработчика Samsung перешла к Facebook по наследству от компании Oculus VR. Компании Oculus VR и Samsung вместе работали над аппаратной частью очков виртуальной реальности Oculus Rift ? над дисплеем и прикладным процессором.

Ещё из интересного источник сообщает, что будущие AR-очки Facebook будут экономичными по потреблению, но достигаться это будет оригинальным способом ? за счёт использования «разных энергий», как сказано в заметке. Можно предположить, что речь идёт о возобновляемых источниках, таких как тепло человеческого тела, вибрации, солнечный свет и электромагнитные поля.

Утверждается, что Facebook делает серьёзнейшую ставку на AR-платформы. Это якобы позволит компании избавиться от интернет-зависимости и начать зарабатывать на «железе». Что касается Samsung, то она ставит перед собой цель выйти на первое место в мире по производству полупроводников по контрактам. Огромная база сбыта AR-продукции Facebook может ей помочь в достижении результата даже раньше запланированного. Ранее Samsung указывала на 2030 год как на год выхода на первое место в мире по выпуску БИС. С помощью Facebook это может произойти гораздо раньше.



