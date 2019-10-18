Система охлаждения Deepcool Castle 240EX White подходит для чипов AMD и Intel

Система охлаждения Deepcool Castle 240EX White подходит для чипов AMD и Intel

Компания Deepcool анонсировала универсальную систему жидкостного охлаждения Castle 240EX White, предназначенную для отвода тепла от процессоров AMD и Intel.

Новинка представляет собой решение «всё в одном». Конструкция включает радиатор типоразмера 240 мм и водоблок, совмещённый с помпой. Последний наделён многоцветной адресуемой RGB-подсветкой.

Компоненты СЖО выполнены в белом цвете. Радиатор обдувается двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, скорость вращения которых регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Система охлаждения Deepcool Castle 240EX White подходит для чипов AMD и Intel

Вентиляторы способны формировать поток воздуха объёмом до 109 кубических метров в час. Уровень шума при этом не превышает 32,1 дБА.

Система охлаждения совместима с процессорами AMD в исполнении TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с чипами Intel в исполнении LGA20XX/1151/1150/1155/LGA1366.

Система охлаждения Deepcool Castle 240EX White подходит для чипов AMD и Intel

В новинке реализована фирменная технология защиты от протечек Anti-leak Technology. Габариты радиатора составляют 282 ? 120 ? 27 мм, помпы — 86 ? 75 ? 71 мм. Вентиляторы имеют размеры 120 ? 120 ? 25 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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