В следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графику

В следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графику

Компания Intel, как известно, в следующем году вновь попытает счастья на рынке дискретных графических ускорителей. А пока что будущие видеокарты Intel обрастают различными слухами и мелькают в утечках. И на этот раз ресурс Notebookcheck раскрыл подробности об одной из будущих видеокарт Intel начального уровня.

Речь идёт о дискретной мобильной видеокарте начального уровня с кодовым название Intel Xe DG1, которая построена на графической архитектуре Intel Xe (двенадцатое поколение). По словам источника, данная видеокарта будет оснащаться памятью GDDR6, а её уровень TDP составит всего лишь 25 Вт.

В следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графику

За счёт небольшого энергопотребления Intel Xe DG1 найдёт применение в компактных ноутбуках. Отмечается, что уровень производительности данной мобильной видеокарты при этом будет примерно соответствовать уровню GeForce GTX 1050.

В следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графику

Заметим, что минувшим летом упоминания графических ускорителей с кодовыми названиями DG1 и DG2 были обнаружены в коде графических драйверов Intel. Также напомним, что, согласно последним данным, выход, или по крайней мере анонс дискретной графики Intel состоится к середине следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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