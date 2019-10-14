Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Уже в этом месяце, если верить слухам, компания NVIDIA должна представить новые видеокарты средней ценовой категории GeForce GTX 16-й серии. Одной из них должна стать GeForce GTX 1660 Super, и ресурс VideoCardz уже опубликовал первые изображения данной видеокарты, а точнее двух её версий от компании Zotac.

Zotac готовит модели GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Super AMP!, которые между собой будут отличаться дизайном и конструкцией систем охлаждения, а также тактовыми частотами и, соответственно, ценой. Внешне новинки полностью повторяют соответствующие видеокарты Zotac без слова «Super» в названии. Также у обеих видеокарт имеется по одному 8-контактному разъёму дополнительного питания, равно как и у обычных GeForce GTX 1660 от Zotac.

К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются. Однако на упаковке чётко видно, что каждый графический ускоритель оснащён 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Это весьма существенное отличие от обычных GeForce GTX 1660, которые оснащаются таким же объёмом памяти, но типа GDDR5.

Собственно, более современная память станет ключевым отличием Super-версии от обычной, ведь, по слухам, конфигурация графического процессора у новинки не поменяется. Однако и смена памяти на более скоростную явно положительно скажется на производительности видеокарты. К тому же, возможно, NVIDIA повысит тактовые частоты графического процессора новинки.



