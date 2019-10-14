Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Уже в этом месяце, если верить слухам, компания NVIDIA должна представить новые видеокарты средней ценовой категории GeForce GTX 16-й серии. Одной из них должна стать GeForce GTX 1660 Super, и ресурс VideoCardz уже опубликовал первые изображения данной видеокарты, а точнее двух её версий от компании Zotac.

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Zotac готовит модели GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Super AMP!, которые между собой будут отличаться дизайном и конструкцией систем охлаждения, а также тактовыми частотами и, соответственно, ценой. Внешне новинки полностью повторяют соответствующие видеокарты Zotac без слова «Super» в названии. Также у обеих видеокарт имеется по одному 8-контактному разъёму дополнительного питания, равно как и у обычных GeForce GTX 1660 от Zotac.

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются. Однако на упаковке чётко видно, что каждый графический ускоритель оснащён 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Это весьма существенное отличие от обычных GeForce GTX 1660, которые оснащаются таким же объёмом памяти, но типа GDDR5.

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

Собственно, более современная память станет ключевым отличием Super-версии от обычной, ведь, по слухам, конфигурация графического процессора у новинки не поменяется. Однако и смена памяти на более скоростную явно положительно скажется на производительности видеокарты. К тому же, возможно, NVIDIA повысит тактовые частоты графического процессора новинки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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