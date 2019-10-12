Поддержка трассировки лучей в Intel Xe — ошибка перевода, никто такого не обещал

Поддержка трассировки лучей в Intel Xe — ошибка перевода, никто такого не обещал

На днях большинство новостных сайтов, включая наш, написало о том, что на прошедшем в Токио мероприятии Intel Developer Conference 2019 представители Intel пообещали поддержку аппаратной трассировки лучей в проектируемом дискретном ускорителе Xe. Но это оказалось неправдой. Как позднее прокомментировали ситуацию в Intel, все подобные утверждения базируются на ошибочном машинном переводе материалов японских источников.

Представитель Intel вчера связался с сайтом PCWorld и сообщил ему в развёрнутом комментарии, что никаких заявлений про поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне в графическом акселераторе Intel Xe на токийском мероприятии не делалось. А в выступлении, в котором средства массовой информации усмотрели такие обещания, в действительности про трассировку лучей вообще ничего не говорилось.

Недоразумение возникло из-за того, что обозреватели стали пытаться переводить с японскую новостную заметку сайта MyNavi.jp, где рассказывалось о графической презентации Intel. В результате машинного перевода предположения сайта о графических возможностях файтинга Tekken 7 каким-то образом трансформировались в обещание трассировки лучей в будущих ускорителях Intel. Но как позднее прокомментировал представитель Intel, всё это — грандиозное недоразумение. Указанная презентация трассировку лучей не упоминала и вообще не относилась ни к архитектуре дискретной графики Intel Xe, ни к интегрированному ускорителю Gen12 из будущих процессоров Tiger Lake. Более того, заявления о целевой производительности графики Intel Xe (60 fps в разрешении Full HD) — тоже ошибка перевода.

Впрочем, всё это вовсе не значит, что Intel категорически отрицает намерение реализовать в своей графике аппаратную поддержку трассировки лучей. Компания просто отрицает тот факт, что она официально её пообещала, но возможно для подобных заявлений просто не пришло время. Иными словами, Intel хочет донести до общественности то, что пока ещё рано говорить о каких-то конкретных свойствах перспективного дискретного GPU компании. И каким он будет, мы узнаем несколько позднее.

Кстати говоря, подобный казус с неправильным переводом утверждений про Intel Xe — уже не первый такой случай. Парой месяцев ранее из-за ошибочного перевода интервью Раджи Кодури (Raja Koduri) русскоязычному каналу PRO Hi-Tech родился миф о том, что видеокарты Intel Xe будут стоить в районе $200, который затем представителям Intel тоже пришлось опровергать.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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