Razer оснастила игровой ноутбук Blade Pro 17 дисплеем с частотой 240 Гц

Компания Razer представила ещё одну модификацию своего крупногабаритного игрового ноутбука Blade Pro 17. От оригинальной модели новинка отличается дисплеем с более высокой частотой обновления.

Ноутбук Blade Pro 17 оснащается 17,3-дюймовым дисплеем, который теперь может быть построен на ЖК-панели с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек) и частотой 240 Гц. Данный дисплей также характеризуется яркостью в 300 кд/м2 и охватом цветового пространства sRGB на 100 %. Заметим, что в базовой конфигурации Blade Pro 17 оснащается таким же дисплеем, но с частотой 144 Гц. А ещё доступна версия с сенсорным 4K-дисплеем с частотой 120 Гц.

В основе новинки, собственно, как и других версий ноутбука, лежит шестиядерный процессор Intel Core i7-9570H. Новая модификация Blade Pro 17 может комплектоваться видеокартами GeForce RTX 2070 или RTX 2080, но лишь в более энергоэффективных версиях Max-Q.

Ещё ноутбук оснащается 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-2667 и скоростным твердотельным накопителем PCIe NVMe на 512 Гбайт. Отметим также наличие 2,5-гигабитного сетевого интерфейса для проводных подключений и беспроводного модуля Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. За автономную работу Blade Pro 17 отвечает батарея на 70,5 Вт·ч.

Стоимость модификации Blade Pro 17 с 240-Гц дисплеем и видеокартой GeForce RTX 2070 Max-Q составляет $2800, тогда как за версию с более производительной GeForce RTX 2080 Max-Q придётся выложить на четыре сотни больше.



