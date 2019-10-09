MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

Компания MSI, помимо материнских плат X299 Pro 10G и X299 Pro, представила ещё и флагманскую модель на чипсете X299, которая получила название Creator X299. Эта новинка позиционируется в качестве решения для самых продвинутых рабочих систем на процессорах Intel Core-X, и, в частности, представленных недавно Cascade Lake-X.

Материнская плата Creator X299 получила усиленную подсистему питания с 12 фазами, способными справиться с током силой до 90 А, и сразу тремя 8-контактными разъёмами EPS для питания процессорного разъёма LGA 2066. За отвод тепла от силовых элементов отвечают алюминиевые радиаторы с медной тепловой трубкой. Также довольно крупный радиатор установлен на чипсете Intel X299. И, конечно, не обошлось без настраиваемой RGB-подсветки.

MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

Новинка располагает восемью слотами для модулей памяти DDR4 с частотой до 4266 МГц общим объёмом до 256 Гбайт, а набор слотов расширения включает четыре PCI Express 3.0 x16. Для подключения устройств хранения данных имеется восемь портов SATA III, один порт U.2 и три слота M.2, каждый из которых оснащён металлическом радиатором. Дополнительно в комплекте с Creator X299 поставляет карта расширения M.2 Xpander-Aero, на которой можно разместить до четырёх накопителей M.2.

MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

Материнская плата Creator X299 помимо гигабитного сетевого интерфейса Intel i219V обладает также 10-гигабитным контроллером Aquantia AQC107. Имеется и беспроводной контроллер Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Звуковая подсистема построена на кодеке Realtek ALC1220.

MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

Ещё отметим наличие на тыльной панели порта USB 3.2 Gen2x2 Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с, с которым соседствуют семь обычных USB 3.0. Дополнительно в комплекте с Creator X299 поставляется карта расширения Thunderbolt M3, которая позволяет наделить систему интерфейсом Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.

MSI Creator X299: материнская плата для продвинутых рабочих станций на Intel Core-X

На данный момент не уточняется, когда именно материнская плата MSI Creator X299 поступит в продажу и сколько она будет стоить. Заметим лишь, что цена её будет явно не маленькой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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