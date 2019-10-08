16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

Компания Gigabyte выпустила руководство по оверклокингу X570-материнских плат, подспудно поделившись своими достижениями в разгоне не выпущенного пока процессора Ryzen 9 3950X. Как сообщается в документе, 16-ядерный Socket AM4-процессор может быть разогнан до частоты 4,3 ГГц по всем ядрам, что выглядит довольно неплохо на фоне того, как разгоняются прочие представители серии Ryzen 3000. Более того, Gigabyte обещает полностью стабильную работу 16-ядерного CPU в таком режиме и даже сообщает некоторые результаты тестов его производительности.

Секрет разгона Ryzen 9 3950X, естественно, кроется не в том, что для экспериментов авторы руководства использовали материнскую плату Gigabyte X570 Aorus Master. Скорее всего, успех пришёл благодаря тому, что они вооружились весьма продвинутой системой жидкостного охлаждения EKWB EK-KIT P360 стоимостью порядка $400. Для стабильной работы Ryzen 9 3950X на частоте 4,3 ГГц его напряжение пришлось увеличивать до 1,4 В, и справиться с отводом тепла в таком режиме смогла только мощнейшая СЖО, хотя температуры CPU при этом всё равно выходили за 100 градусов.

16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

Кроме того, Gigabyte привела результаты тестов Ryzen 9 3950X в Cinebench R15. В номинальном режиме процессор выдал 3932 очка, а при разгоне до 4,3 ГГц оказался на 11 % быстрее, продемонстрировав результат 4384 очка. Кроме того, в документе приводится также производительность процессора и на частоте 4,4 ГГц (без гарантии стабильности), она составляет 4475 очков.

16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

Сайт Tomshardware.com наглядно сопоставил эти показатели с производительностью других процессоров в том же тесте.

16-ядерный Ryzen 9 3950X разгоняется до 4,3 ГГц, утверждает Gigabyte

Tom's Hardware

Впрочем, руководство по разгону Gigabyte не производит впечатление вызывающего доверия документа. В нём, в частности, можно обнаружить довольно спорные утверждения о том, что для Ryzen 3000 безопасно выставлять напряжения вплоть до 1,45 В, а также что Ryzen 9 3950X греется не сильнее, чем восьмиядерный Ryzen 7 2700X. При этом тут же приводится скриншот, показывающий, что потребление разогнанного Ryzen 9 3950X достигает 285 Вт.

Напомним, 16-ядерный Socket AM4-процессор Ryzen 9 3950X стоимостью $749 запланирован к выходу в ноябре. Его TDP официально установлен в 105 Вт, а базовая частота составляет 3,5 ГГц с возможностью авторазгона в турбо-режиме до 4,7 ГГц. Ранее AMD неоднократно заявляла, что для производства Ryzen 9 3950X будут использоваться отборные высококачественные кристаллы 7-нм чиплетов, поэтому более высокий, чем у других представителей серии Ryzen 3000, разгонный потенциал 16-ядерника вполне возможен.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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