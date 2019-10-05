Microsoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPods

Microsoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPods

Microsoft решила громко заявить о себе в секторе беспроводных наушников. Компания представила гарнитуру Surface Earbuds стоимостью $249 — второй продукт в семействе наушников Surface после прошлогодних Surface Headphones. Новая гарнитура похожа на многие современные беспроводные аналоги вроде Apple AirPods, но Microsoft реализовала некоторые специфичные функции, которые не встретятся нигде. Продукт выйдет на рынок позже в этом году.

У журналистов The Verge была возможность опробовать новые вкладыши сразу после презентации Microsoft, и, хотя условия для оценки качества звука желали лучшего, получилось испытать некоторые уникальные функции. Наушники очень похожи по характеристикам на аналоги. Они предлагают восемь часов автономной работы, а зарядный чехол может продлить это время до 24 часов. Вкладыши лежат в ухе, не блокируя ушной канал, так что не очень хорошо отсекают внешние звуки: Microsoft говорит, что это сделано нарочно.

Снаружи вкладыши выглядят довольно любопытно: они предлагают довольно большую внешнюю плоскость, которая используется для сенсорных взаимодействий. Пользователь может нажать на панель для воспроизведения или приостановки музыки, запуска приложений вроде Spotify, регулировки громкости и пропуска треков. Также можно вызвать голосового помощника Cortana долгим нажатием.

Возможно, самая интересная часть наушников — это возможность транскрибировать речь: Microsoft реализовала возможность выводить автоматические субтитры под презентацией PowerPoint на основе интеллектуального распознавания речи. Причём журналисты отмечают, что, несмотря на относительно высокий уровень шума, всё работало в реальных условиях весьма неплохо.

Однако Microsoft придётся убедить в преимуществах её решения потенциальных покупателей, чтобы те решили отдать за Surface Earbuds свои $250 — это значительно дороже предложений от большинства конкурентов. А при этом в них не хватает ряда функций вроде активного шумоподавления, которое есть, например, в гораздо более дешёвых Alexa Buds от Amazon.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
LG проектирует оригинальный трекер снаLG проектирует оригинальный трекер сна
Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)
Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000
Блоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шумаБлоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шума
Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 ТбайтTeam Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессореMicrosoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cxMicrosoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx
Новое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядкуНовое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядку
Intel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 RuggedIntel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 Rugged
IFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыкиIFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыки
Microsoft представит 2 октября новые устройства SurfaceMicrosoft представит 2 октября новые устройства Surface
Umidigi показала свою версию AirPods за $20Umidigi показала свою версию AirPods за $20
HyperX представила новые игровые устройства с беспроводной подзарядкой QiHyperX представила новые игровые устройства с беспроводной подзарядкой Qi
PowerColor представила собственные версии видеокарт Radeon RX 5700-й серииPowerColor представила собственные версии видеокарт Radeon RX 5700-й серии
Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080
Последние новости
Подгружаем последние новости