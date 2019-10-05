Microsoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPods

Microsoft решила громко заявить о себе в секторе беспроводных наушников. Компания представила гарнитуру Surface Earbuds стоимостью $249 — второй продукт в семействе наушников Surface после прошлогодних Surface Headphones. Новая гарнитура похожа на многие современные беспроводные аналоги вроде Apple AirPods, но Microsoft реализовала некоторые специфичные функции, которые не встретятся нигде. Продукт выйдет на рынок позже в этом году.

У журналистов The Verge была возможность опробовать новые вкладыши сразу после презентации Microsoft , и, хотя условия для оценки качества звука желали лучшего, получилось испытать некоторые уникальные функции. Наушники очень похожи по характеристикам на аналоги. Они предлагают восемь часов автономной работы, а зарядный чехол может продлить это время до 24 часов. Вкладыши лежат в ухе, не блокируя ушной канал, так что не очень хорошо отсекают внешние звуки: Microsoft говорит, что это сделано нарочно.

Снаружи вкладыши выглядят довольно любопытно: они предлагают довольно большую внешнюю плоскость, которая используется для сенсорных взаимодействий. Пользователь может нажать на панель для воспроизведения или приостановки музыки, запуска приложений вроде Spotify, регулировки громкости и пропуска треков. Также можно вызвать голосового помощника Cortana долгим нажатием.

Возможно, самая интересная часть наушников — это возможность транскрибировать речь: Microsoft реализовала возможность выводить автоматические субтитры под презентацией PowerPoint на основе интеллектуального распознавания речи. Причём журналисты отмечают, что, несмотря на относительно высокий уровень шума, всё работало в реальных условиях весьма неплохо.

Однако Microsoft придётся убедить в преимуществах её решения потенциальных покупателей, чтобы те решили отдать за Surface Earbuds свои $250 — это значительно дороже предложений от большинства конкурентов. А при этом в них не хватает ряда функций вроде активного шумоподавления, которое есть, например, в гораздо более дешёвых Alexa Buds от Amazon.



