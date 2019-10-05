Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm. Как сообщается, новый процессор построен на чипе Qualcomm Snapdragon 8cx. По словам Microsoft, у нового чипа «ДНК Qualcomm» и он имеет интегрированный движок ИИ.

Это первый планшет семейства Surface компании Microsoft на основе ARM-чипа с 2013 года, когда она выпустила модель Surface 2. Однако это совершенно другой тип устройства, о чём свидетельствует его позиционирование компанией. Microsoft рассматривает Surface Pro X в качестве полноценного компьютера, ничем не уступающего устройствам серии Surface Pro, а не как более дешевую модель начального уровня, подобную Surface RT и Surface 2.

Планшет имеет толщину 5,3 мм и весит 1,68 фунта (762 г). Благодаря тонким рамкам устройство с 13-дюймовым экраном удалось вместить в корпус для 12-дюймового планшета. Разрешение экрана равно 2880 ? 1920 точек, что соответствует плотности пикселей 267 PPI, контрастность составляет 1400:1.

Планшет Surface Pro X имеет на борту два порта USB Type-C, поддерживает быструю зарядку и технологию LTE.

Microsoft также выпустила новый, более тонкий стилус Surface для Pro X, для хранения которого предусмотрено место в новом чехле-клавиатуре Type.

Surface Pro X поступит в продажу в США 5 ноября по цене от $999, предзаказ доступен с сегодняшнего дня.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
LG проектирует оригинальный трекер снаLG проектирует оригинальный трекер сна
Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)Предположительные характеристики видеокарт Radeon RX 5600 (XT) и RX 5800 (XT)
Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000
Блоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шумаБлоки питания SilverStone SX-B обладают небольшим уровнем шума
Team Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 ТбайтTeam Group MP33: накопители M.2 PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPodsMicrosoft представила Surface Earbuds: умный аналог гарнитуры AirPods
Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cxMicrosoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx
Новое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядкуНовое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядку
Новый планшет Wacom с 15,6? экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499Новый планшет Wacom с 15,6? экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499
IFA 2019: прочный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro с пером S PenIFA 2019: прочный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro с пером S Pen
Microsoft представит 2 октября новые устройства SurfaceMicrosoft представит 2 октября новые устройства Surface
HyperX представила новые игровые устройства с беспроводной подзарядкой QiHyperX представила новые игровые устройства с беспроводной подзарядкой Qi
PowerColor представила собственные версии видеокарт Radeon RX 5700-й серииPowerColor представила собственные версии видеокарт Radeon RX 5700-й серии
CutiePi: планшет на основе модуля Raspberry Pi Compute Module 3 LiteCutiePi: планшет на основе модуля Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080
Последние новости
Подгружаем последние новости