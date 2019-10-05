Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm . Как сообщается, новый процессор построен на чипе Qualcomm Snapdragon 8cx. По словам Microsoft , у нового чипа «ДНК Qualcomm » и он имеет интегрированный движок ИИ.

Это первый планшет семейства Surface компании Microsoft на основе ARM-чипа с 2013 года, когда она выпустила модель Surface 2. Однако это совершенно другой тип устройства, о чём свидетельствует его позиционирование компанией. Microsoft рассматривает Surface Pro X в качестве полноценного компьютера, ничем не уступающего устройствам серии Surface Pro, а не как более дешевую модель начального уровня, подобную Surface RT и Surface 2.

Планшет имеет толщину 5,3 мм и весит 1,68 фунта (762 г). Благодаря тонким рамкам устройство с 13-дюймовым экраном удалось вместить в корпус для 12-дюймового планшета. Разрешение экрана равно 2880 ? 1920 точек, что соответствует плотности пикселей 267 PPI, контрастность составляет 1400:1.

Планшет Surface Pro X имеет на борту два порта USB Type-C, поддерживает быструю зарядку и технологию LTE .

Microsoft также выпустила новый, более тонкий стилус Surface для Pro X, для хранения которого предусмотрено место в новом чехле-клавиатуре Type.

Surface Pro X поступит в продажу в США 5 ноября по цене от $999, предзаказ доступен с сегодняшнего дня.



