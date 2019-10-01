Мини-ноутбук OneMix 3Pro оснащён 2K-экраном и чипом Intel Amber Lake Y

Мини-ноутбук OneMix 3Pro оснащён 2K-экраном и чипом Intel Amber Lake Y

Команда One Netbook, по информации веб-источников, вскоре выпустит новый портативный компьютер небольшого форм-фактора — ноутбук OneMix 3Pro.

Устройство получит 8,4-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 2K (2560 ? 1600 пикселей). Говорится о поддержке сенсорного управления и о возможности использования пера, чувствительного к силе нажатия (4096 уровней).

Основа новинки — платформа Intel Amber Lake Y. Применён процессор Core i5-10210Y (Core десятого поколения) с четырьмя ядрами (восемь потоков), которые работают на частоте от 1,0 до 4,0 ГГц. В состав чипа входит ускоритель Intel UHD Graphics.

Мини-ноутбук OneMix 3Pro оснащён 2K-экраном и чипом Intel Amber Lake Y

Объём оперативной памяти LPDDR3 RAM составляет 16 Гбайт, ёмкость твердотельного накопителя NVMe SSD — 512 Гбайт. Есть слот для карты microSD, интерфейс micro-HDMI, порты USB Type-C и USB 3.0, стандартный аудиоразъём.

Среди прочего упомянуты клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 204 ? 129 ? 14,9 мм, вес — 660 г. Аккумулятор имеет ёмкость 8600 мА·ч.

Мини-ноутбук OneMix 3Pro будет поставляться с операционной системой Windows 10 Home Edition. Цена пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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