Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx

Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx

Через несколько дней, 2 октября, компания Microsoft проведёт в Нью-Йорке мероприятие, на котором представит несколько новых устройств семейства Surface. Прежние слухи указывали, что это будут планшет Surface Pro 7 и гибридный ноутбук Surface Laptop 3, а теперь ресурс FRAndroid сообщает, что к ним может присоединиться и более доступный планшет Surface 7.

Сообщается, что планшет, который сейчас носит кодовое название Campus, получит обновлённый дизайн. Новинка будет «упакована» в довольно тонкий корпус (примерно как у актуальных iPad Pro) с узкими боковыми рамками и несколько более широкими рамками сверху и снизу. Планшет получит магнитное крепление под чехол с клавиатурой.

В основе Surface 7 будет лежать однокристальная платформа Snapdragon 8cx. По утверждению Qualcomm, данная платформа способна обеспечить производительность, сопоставимую с производительностью мобильного Intel Core i5-8250U. Последние утечки отчасти подтверждают данное утверждение: чип Qualcomm лишь незначительно отстаёт.

Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx

Наличие чипа Snapdragon 8cx скорее всего означает, что новый планшет Microsoft для работы потребует постоянного подключения к Сети, за которое будет отвечать встроенный модем 4G LTE. Также источник сообщает, что из интерфейсов Surface 7 предложит только порт USB Type-C.

Заметим, что описываемый источником Microsoft Surface 7 смотрится довольно интригующе. Он не только станет первым планшетом Surface, получившим серьёзные изменения дизайна за последние пять лет, но и первым Surface, который получит ARM-процессор со времён Surface 3, который вышел в уже далёком 2013 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
HP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управленияHP Chromebook x360 12b и 14b: ноутбуки-трансформеры с поддержкой перьевого управления
Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цветеCooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition: СЖО в оригинальном цвете
LG проектирует оригинальный трекер снаLG проектирует оригинальный трекер сна
Новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds получили поддержку технологии шумоподавления BoseНовые беспроводные наушники Amazon Echo Buds получили поддержку технологии шумоподавления Bose
Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звукаСмарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука
Блок рекламы


Похожие новости
AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XTAMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT
GoPro готовит экшен-камеры нового поколенияGoPro готовит экшен-камеры нового поколения
Новое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядкуНовое перо Microsoft Surface Pen может получить беспроводную зарядку
AMD готовит гибридный процессор начального уровня Athlon 300GEAMD готовит гибридный процессор начального уровня Athlon 300GE
Microsoft представит 2 октября новые устройства SurfaceMicrosoft представит 2 октября новые устройства Surface
MSI готовит производительную видеокарту Radeon RX 5700 XT GamingMSI готовит производительную видеокарту Radeon RX 5700 XT Gaming
NVIDIA готовит загадочную видеокарту GeForce RTX T10-8 на базе флагманского GPU TU102NVIDIA готовит загадочную видеокарту GeForce RTX T10-8 на базе флагманского GPU TU102
Intel готовит новое семейство процессоров начального уровня Gemini Lake RefreshIntel готовит новое семейство процессоров начального уровня Gemini Lake Refresh
Apple готовит ноутбук MacBook Pro с безрамочным экраномApple готовит ноутбук MacBook Pro с безрамочным экраном
В новом поколении устройств Microsoft Surface могут прописаться процессоры AMD и QualcommВ новом поколении устройств Microsoft Surface могут прописаться процессоры AMD и Qualcomm
Последние новости
Подгружаем последние новости