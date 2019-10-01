Microsoft готовит относительно доступный Surface 7 на процессоре Snapdragon 8cx

Через несколько дней, 2 октября, компания Microsoft проведёт в Нью-Йорке мероприятие, на котором представит несколько новых устройств семейства Surface. Прежние слухи указывали, что это будут планшет Surface Pro 7 и гибридный ноутбук Surface Laptop 3, а теперь ресурс FRAndroid сообщает, что к ним может присоединиться и более доступный планшет Surface 7.

Сообщается, что планшет, который сейчас носит кодовое название Campus, получит обновлённый дизайн. Новинка будет «упакована» в довольно тонкий корпус (примерно как у актуальных iPad Pro) с узкими боковыми рамками и несколько более широкими рамками сверху и снизу. Планшет получит магнитное крепление под чехол с клавиатурой.

В основе Surface 7 будет лежать однокристальная платформа Snapdragon 8cx. По утверждению Qualcomm , данная платформа способна обеспечить производительность, сопоставимую с производительностью мобильного Intel Core i5-8250U. Последние утечки отчасти подтверждают данное утверждение: чип Qualcomm лишь незначительно отстаёт.

Наличие чипа Snapdragon 8cx скорее всего означает, что новый планшет Microsoft для работы потребует постоянного подключения к Сети, за которое будет отвечать встроенный модем 4G LTE . Также источник сообщает, что из интерфейсов Surface 7 предложит только порт USB Type-C.

Заметим, что описываемый источником Microsoft Surface 7 смотрится довольно интригующе. Он не только станет первым планшетом Surface, получившим серьёзные изменения дизайна за последние пять лет, но и первым Surface, который получит ARM-процессор со времён Surface 3, который вышел в уже далёком 2013 году.



