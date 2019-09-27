ASUS TUF H310M-Plus Gaming R2.0: плата с поддержкой Aura Sync RGB для игрового ПК

ASUS TUF H310M-Plus Gaming R2.0: плата с поддержкой Aura Sync RGB для игрового ПК

В ассортименте ASUS появилась материнская плата TUF H310M-Plus Gaming R2.0, на основе которой можно сформировать относительно компактный настольный компьютер игрового уровня.

Новинка соответствует формату Micro-ATX: габариты составляют 226 ? 208 мм. Задействован набор логики Intel H310; допускается установка процессоров Intel Core девятого поколения в исполнении Socket 1151.

Возможно использование до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 в конфигурации 2 ? 16 Гбайт. Для подключения накопителей служат четыре порта SATA 3.0. Есть также коннектор М.2 для твердотельного модуля формата 2242/2260/2280.

ASUS TUF H310M-Plus Gaming R2.0: плата с поддержкой Aura Sync RGB для игрового ПК

Материнская плата оборудована слотом PCIe 3.0/2.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Дополнительные карты расширения могут быть установлены в два разъёма PCIe 2.0 x1.

Новинка располагает сетевым контроллером Intel I219V Gigabit LAN и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC887. На интерфейсную панель выведены гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, разъёмы DVI-D и HDMI для подключения мониторов, гнездо для сетевого кабеля, два порта USB 3.1 Gen 1, четыре порта USB 2.0 и аудиогнёзда.

ASUS TUF H310M-Plus Gaming R2.0: плата с поддержкой Aura Sync RGB для игрового ПК

Плата снабжена многоцветной подсветкой, а технология Aura Sync RGB позволяет синхронизировать её работу с другими компонентами игрового компьютера. О цене ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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