Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition

По мере приближения анонса нового процессора Core i9-9900KS выясняется всё больше деталей об этой новинке. И сегодня стала известна одна из самых главных его характеристик — цена. Сразу несколько интернет-магазинов по всему миру открыли сегодня страницы товара, посвященные Core i9-9900KS. И судя по имеющейся на них информации, 5-гигагерцевый восьмиядерник будет продаваться примерно на $100 дороже «базовой» модели Core i9-9900K.

Стоит напомнить, что Core i9-9900KS представляет собой «улучшенную» версию восьмиядерного Core i9-9900K, которая способна работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра одновременно. Этот режим является штатным, то есть не требует ни разгона, ни какой-то дополнительной настройки. Но номинальная частота Core i9-9900KS при этом составляет 4,0 ГГц, тепловой пакет установлен в 127 Вт.

Информацию об этом процессоре поместили на своих страницах как минимум два магазина: австралийский и американский. В обоих случаях цена установлена чуть выше $600 ($604 в чистом виде, так и $608 при переводе из австралийских долларов в американские).

Цена в США

Цена в Австралии (в австралийских долларах)

Таким образом, можно сделать вывод, что Core i9-9900KS не будет каким-то премиальным предложением, а станет широкодоступным продолжением линейки LGA1151v2-процессоров вверх. Несмотря на то, что Intel говорит о новинке, добавляя эпитет «Special Edition», наценка за 400-мегагерцевое преимущество над Core i9-9900K составит всего 20 %, а это не является каким-то заградительным барьером к возникновению широкого спроса на обновлённый флагман.

Появление Core i9-9900KS в продаже ожидается в течение октября.



