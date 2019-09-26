Intel делится планами по Optane и обещает энергонезависимые DIMM в рабочих станциях

Сегодня утром в южнокорейском Сеуле Intel провела мероприятие, посвященное перспективным планам на рынке памяти и твердотельных накопителей. На нём представители компании рассказали о будущих моделях Optane, о прогрессе в разработке пятибитовой PLC NAND (Penta Level Cell) и о других перспективных технологиях, которые она собирается продвигать в течение последующих лет. Также Intel рассказала о своём желании в дальней перспективе внедрить энергонезависимую оперативную память в настольных компьютерах и о новых моделях привычных SSD для этого сегмента. В завершении череды анонсов Intel объявила, что после произошедшего «развода» с Micron вся разработка Optane переносится в Ранчо Рио, штат Нью-Мексико.

В первую очередь Intel подтвердила ведущуюся работу над новым, вторым поколением накопителей на базе энергонезависимой памяти 3D XPoint. Это поколение Optane SSD получило кодовое имя Alder Stream, и оно будет способно предложить заметно лучшую производительность по сравнению с имеющимися на рынке Optane SSD текущего поколения.

Современные накопители Optane SSD первого поколения отличаются от классических SSD принципиальным преимуществом в латентности, благодаря чему они обеспечивают на порядок лучшую мелкоблочную производительность. Однако при существенном росте нагрузки на Optane SSD текущего поколения латентность растёт, и именно этот недостаток Intel собирается исправить в Alder Stream. Судя по опубликованному графику, следующее поколение новаторских накопителей Intel будет отличаться постоянством времени реакции при нагрузках любой интенсивности, что должно поставить их на ступень выше доступных в настоящее время накопителей класса Optane DC SSD P4800X (Cold Stream).

Также можно ожидать примерно двукратного роста показателей производительности на произвольных операциях и перехода на использование интерфейса PCI Express 4.0, поддержка которого должна появиться в следующем году в серверных платформах Intel .

Логично ожидать, что, основываясь на проекте Alder Stream, Intel подготовит и новые решения для энтузиастов, которые придут на смену текущим Optane SSD 900P и 905P, однако никакой конкретной информации об этом обнародовано не было. Более того, планы Intel не включают никаких новых потребительских продуктов, продолжающих серии Optane Memory и Optane SSD 800P. В первом случае это связано с мнением Intel , что идея кеширующих накопителей изжила себя из-за распространения полноценных SSD. Во втором же компания считает выпуск быстрых SSD на базе 3D XPoint целесообразным, только если они имеют достаточную ёмкость, а обеспечить это в компактном форм-факторе оказывается невозможно.

Говоря об энергонезависимых модулях DIMM, построенных на технологиях Optane (так называемых Optane DC Persistent Memory), компания подтвердила, что их развитие происходит с чёткой привязкой к выходу новых поколений серверных платформ. Поэтому второе поколение модулей Optane DC Persistent Memory появится в 2020 году вместе с процессорами Xeon дизайна Cooper Lake (14 нм) и Ice Lake (10 нм). Пока трудно сказать, какие конкретно отличия получат модули Optane нового поколения, но Intel говорит, что новая разработка, известная также под кодовым именем Barlow Pass, будет иметь какие-то специальные оптимизации под будущие процессоры Xeon. Также планы упоминают ещё одно кодовое имя — Crow Pass — поколение Optane DC Persistent Memory, привязанное к процессорам Sapphire Rapids, запланированным на 2021 год. Такая память, вероятно, перейдёт на внешний интерфейс, совместимый уже с DDR5 SDRAM.

Напомним, Optane DC Persistent Memory представляет собой высокоплотные, высокопроизводительные и энергонезависимые модули памяти, устанавливаемые в обычные слоты DDR4. Благодаря их применению в серверах специально спроектированное программное обеспечение получает возможность постоянно хранить терабайты информации на ближайшем расстоянии от CPU, обеспечивая таким образом гораздо более низкие задержки при доступе к данным по сравнению с классическими носителями информации. Optane DC Persistent Memory совместно с системами хранения данных на базе Optane SSD при использовании специально оптимизированного программного обеспечения позволяет получить заметную прибавку в производительности с достаточно небольшими затратами, считает Intel .

И в этой связи следующим шагом Intel собирается начать расширение ореола обитания Optane DC Persistent Memory из дата-центров в высокопроизводительные рабочие станции.

Представители компании подтвердили, что всё необходимое оборудование уже готово и никаких препятствий для установки Optane DC Persistent Memory в рабочие станции на аппаратном уровне не существует. Более того, операционная система Windows 10 даже имеет определённую поддержку энергонезависимых модулей. Но до того момента, как полноценная поддержка этой технологии появится в программном обеспечении, пройдёт ещё год или два.

Именно тогда и можно будет разговаривать о целесообразности применения Optane DC Persistent Memory где-то за пределами серверной экосистемы.



