Чип Samsung Exynos 9611 с восемью ядрами рассчитан на смартфоны среднего уровня

Чип Samsung Exynos 9611 с восемью ядрами рассчитан на смартфоны среднего уровня

Компания Samsung официально представила новый мобильный процессор — изделие Exynos 9611, которое станет «сердцем» смартфонов среднего уровня с поддержкой сетей LTE.

Чип производится по 10-нанометровой технологии. Он содержит восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно.

В состав графической части входит ускоритель Mali-G72 MP3. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением до WQXGA (2560 ? 1600 точек). Поддерживается работа с видеоматериалами 4K/UHD со скоростью до 120 кадров в секунду.

Платформа Exynos 9611 позволяет использовать оперативную память LPDDR4x, а также флеш-накопители UFS 2.1 и eMMC 5.1. Возможна работа с камерами с разрешением до 64 млн пикселей и с двойными камерами в конфигурации 16 + 16 млн пикселей.

Чип Samsung Exynos 9611 с восемью ядрами рассчитан на смартфоны среднего уровня

Среди прочего упомянуты контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, FM-радио, приёмник GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo.

Интегрированный модем LTE Cat.12 3CA обеспечивает возможность загрузки данных через сотовую сеть со скоростью до 600 Мбит/с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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