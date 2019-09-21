Корпус Fractal Design Vector RS украшен ленточной подсветкой ARGB

Корпус Fractal Design Vector RS украшен ленточной подсветкой ARGB

Компания Fractal Design анонсировала компьютерный корпус Vector RS, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня с элегантным дизайном.

Новинка выделяется «рублёными» формами, а в трёх частях установлены панели из закалённого стекла. Верхняя стеклянная панель с лёгкостью заменяется перфорированной металлической панелью со встроенным креплением для вентиляторов. Справа установлена стенка с промышленной звукоизоляцией высокой плотности на основе битума.

Корпус Fractal Design Vector RS украшен ленточной подсветкой ARGB

Допускается применение материнских плат формата до E-ATX (шириной до 285 мм). Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», что обеспечивает возможность вертикального монтажа дискретного графического ускорителя. Кстати, длина видеокарты может достигать 440 мм с установленным передним вентилятором.

Корпус Fractal Design Vector RS украшен ленточной подсветкой ARGB

Верхняя и фронтальная панели корпуса украшены ленточной подсветкой ARGB. Говорится о совместимости с системами GIGABYTE Fusion, ASUS Aura, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome.

Предусмотрены шесть отсеков для накопителей формата 3,5 дюйма и два крепления для устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Длина блока питания — до 300 мм.

Корпус Fractal Design Vector RS украшен ленточной подсветкой ARGB

Корпус предлагает гибкие возможности по развёртыванию воздушной или жидкостной системы охлаждения. Так, доступны до девяти точек крепления вентиляторов. Допускается установка радиаторов формата до 420 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 185 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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