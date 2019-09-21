Xiaomi Mi TV Pro: телевизоры, лишённые рамок

Китайская компания Xiaomi в скором времени представит новое семейство «умных» телевизоров под названием Mi TV Pro, которые будут относиться к премиальному уровню.

Концепция панелей получит название Designed By Xiaomi. Речь идёт о том, что дисплей будет полностью лишён рамок с трёх сторон — слева, сверху и справа. Говорится о базе из алюминиевого сплава, а задняя панель сможет похвастаться текстурой в виде «трёхмерного углеродного волокна».

Известно, что в семейство поначалу войдут три модели — размером 43, 55 и 65 дюймов по диагонали. Разрешение во всех случаях составит 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4K.

Прочие технические характеристики пока не раскрываются. Но можно с уверенностью сказать, что будут присутствовать адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, несколько портов HDMI и флеш-модуль вместимостью не менее 16 Гбайт.

Сетевые источники добавляют, что телевизоры Xiaomi Mi TV Pro не будут дешёвыми. Официальная презентация панелей состоится совсем скоро — 24 сентября.



