Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов

Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов

Компания Panasonic анонсировала портативный компьютер повышенной прочности Toughbook 55, предназначенный для использования на открытых пространствах, производствах, стройках и т. д.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Покупатели смогут выбирать между версиями с разрешением HD (1366 ? 768 точек) и FHD (1920 ? 1080 пикселей).

Основой служит процессор Intel Core восьмого поколения. В частности, может быть применён чип Core i7-8665U vPro с четырьмя ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,9 ГГц, максимальная — 4,8 ГГц.

Портативный компьютер может нести на борту до 64 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 SSD вместимостью до 2 Тбайт.

Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов. При использовании опциональной сменной батареи данный показатель возрастает до 40 часов.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5. Кроме того, может быть установлен модуль 4G/LTE для подключения к мобильным сетям четвёртого поколения.

Цена портативного компьютера Panasonic Toughbook 55 начинается с 2100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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