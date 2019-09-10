Ноутбук Panasonic Toughbook 55 работает без подзарядки до 20 часов

Компания Panasonic анонсировала портативный компьютер повышенной прочности Toughbook 55, предназначенный для использования на открытых пространствах, производствах, стройках и т. д.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Покупатели смогут выбирать между версиями с разрешением HD (1366 ? 768 точек) и FHD (1920 ? 1080 пикселей).

Основой служит процессор Intel Core восьмого поколения. В частности, может быть применён чип Core i7-8665U vPro с четырьмя ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,9 ГГц, максимальная — 4,8 ГГц.

Портативный компьютер может нести на борту до 64 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 SSD вместимостью до 2 Тбайт.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов. При использовании опциональной сменной батареи данный показатель возрастает до 40 часов.

Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5. Кроме того, может быть установлен модуль 4G/LTE для подключения к мобильным сетям четвёртого поколения.

Цена портативного компьютера Panasonic Toughbook 55 начинается с 2100 долларов США .



