Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением
Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску новый компьютер небольшого форм-фактора NUC с кодовым именем Chaco Canyon.
Устройство имеет обозначение NUC8CHK, или NUC 8 Rugged. «Сердце» компьютера — процессор Celeron N3350: этот чип содержит два вычислительных ядра и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, форсированная — 2,4 ГГц.
Неттоп имеет безвентиляторную конструкцию, благодаря чему не производит шума при работе. Габариты составляют 154 ? 108 ? 32 мм.
В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить твердотельный накопитель формата М.2.
За возможности сетевых подключений отвечают адаптер Wi-Fi 802.11ас и контроллер Gigabit Ethernet. Среди доступных интерфейсов упомянуты порты USB 3.0 и USB 2.0, HDMI, последовательный порт, стандартное аудиогнездо.
О том, когда и по какой цене мини-компьютер Intel NUC Chaco Canyon поступит в продажу, пока ничего не сообщается.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
09.09.2019 13:37
09.09.2019 13:38