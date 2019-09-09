Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

Корпорация Intel , по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску новый компьютер небольшого форм-фактора NUC с кодовым именем Chaco Canyon.

Устройство имеет обозначение NUC8CHK, или NUC 8 Rugged. «Сердце» компьютера — процессор Celeron N3350: этот чип содержит два вычислительных ядра и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, форсированная — 2,4 ГГц.

Неттоп имеет безвентиляторную конструкцию, благодаря чему не производит шума при работе. Габариты составляют 154 ? 108 ? 32 мм.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить твердотельный накопитель формата М.2.

За возможности сетевых подключений отвечают адаптер Wi-Fi 802.11ас и контроллер Gigabit Ethernet. Среди доступных интерфейсов упомянуты порты USB 3.0 и USB 2.0, HDMI, последовательный порт, стандартное аудиогнездо.

О том, когда и по какой цене мини-компьютер Intel NUC Chaco Canyon поступит в продажу, пока ничего не сообщается.



