Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску новый компьютер небольшого форм-фактора NUC с кодовым именем Chaco Canyon.

Устройство имеет обозначение NUC8CHK, или NUC 8 Rugged. «Сердце» компьютера — процессор Celeron N3350: этот чип содержит два вычислительных ядра и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Номинальная тактовая частота составляет 1,1 ГГц, форсированная — 2,4 ГГц.

Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

Неттоп имеет безвентиляторную конструкцию, благодаря чему не производит шума при работе. Габариты составляют 154 ? 108 ? 32 мм.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить твердотельный накопитель формата М.2.

Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

За возможности сетевых подключений отвечают адаптер Wi-Fi 802.11ас и контроллер Gigabit Ethernet. Среди доступных интерфейсов упомянуты порты USB 3.0 и USB 2.0, HDMI, последовательный порт, стандартное аудиогнездо.

О том, когда и по какой цене мини-компьютер Intel NUC Chaco Canyon поступит в продажу, пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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