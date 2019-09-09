Для своих дискретных видеокарт Intel изменит архитектуру GPU
Ещё в начале лета программисты Intel начали готовить экспериментальный Linux-драйвер для будущих графических ускорителей, относящихся к двенадцатому поколению (Gen12). До недавних пор эта разработка отличалась достаточно вялым прогрессом, но последние изменения в драйвере оказались довольно значительными и раскрыли неожиданные подробности о будущих GPU. Из них следует, что в графике Gen12 будут внесены существенные изменения в архитектуре. И это очень важно как минимум потому, что на архитектуре Gen12 будет основываться не только графические ядро процессоров Tiger Lake (последователей Ice Lake), но и будущие дискретные графические ускорители Intel Xe, которые выйдут в следующем году.
Как следует из информации, указанной в комментариях к коду разрабатываемого драйвера, графика Gen12 принесёт вместе с собой наиболее значительные перемены в архитектуре Intel GPU со времён i965, то есть с 2006 года. Как сообщается, изменения затронут практически весь набор команд GPU, коды операций и типы регистров. Кроме того, в будущей графической архитектуре будут упразднены аппаратные механизмы проверки когерентности данных при чтении и записи, что потребует введения соответствующих операций контроля при работе параллельных процессов на программном уровне.
Также в драйвере описывается новый блок графического ядра — Display State Buffer (буфер состояния дисплея), относящийся к контроллеру дисплея. Как следует из комментариев, этот блок сможет добавить улучшения производительности в определённых сценариях. Немногословное описание говорит, что «Display State Buffer снизит загрузку процессора и уменьшит задержки при переключениях контекста».
Ещё одним нововведением станет изменение строения графического ядра. Минимальная структурная единица в Gen12 будет насчитывать 16 исполнительных устройств (EU) вместо используемых сейчас 8, что должно улучшить её масштабируемость для производительных GPU.
На данный момент про графику Gen12 известно не слишком много. Ранее в коде драйвера были найдены упоминания о существовании различных версий этой архитектуры. Как предполагается, базовый вариант Gen12 с числом исполнительных устройств до 96 должен будет найти применение в составе процессоров Tiger Lake, в то время как для дискретной графики планируется использовать версии Gen12.5 и Gen12.7 с 128, 256 и 512 исполнительными устройствами. При этом Intel обещает, что графика Tiger Lake превзойдёт по быстродействию GPU процессоров Ice Lake примерно вдвое. А это в свою очередь позволяет спрогнозировать, что от старших дискретных видеокарт Intel Xe можно ожидать вычислительную производительность на уровне 10 Тфлопс, что примерно соответствует уровню Radeon XT 5700 или GeForce RTX 2080.
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Hard
09.09.2019 13:37