Intel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 Rugged

Компания Intel работает над новым настольным компьютером в очень компактном корпусе. Модель, как стало известно, получит пассивное охлаждение, то есть, другими словами, будет работать совершенно бесшумно.

Новинка Intel получила предварительное название NUC 8 Rugged, и она станет частью серии Chaco Canyon, которая включает не самые дорогие модели. Данный неттоп, вероятно, и вовсе окажется очень дешевым, так как его соберут на процессоре аж трехлетней давности – Celeron N3350. Напомним, что в нем есть всего два ядра с частотой до 2,4 Ггц, так что вполне логично, что ему не требуется активный отвод тепла. С другой стороны, это будет не компьютер, а офисная печатная машинка, но, видимо, кому-то подобное решение еще требуется.

Появление NUC 8 Rugged ожидается в конце текущего или начале следуюшего года. Компьютер размерами всего 154х108х32 мм будет включать в себя флеш-память на 64 ГБ, оперативку на 4 ГБ, слот под SSD, а также набор портов, в который войдут два HDMI, четыре USB 3.0 и один RJ45. Разумеется, работать NUC 8 Rugged будет на базе Windows 10. Стоимость неттопа неизвестна.

Максим Мишенев, MobileDevice

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелейБлоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей
Только в Китае продано более 10 млн смартфонов Huawei Y9 (2019)Только в Китае продано более 10 млн смартфонов Huawei Y9 (2019)
IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабукомIFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-XВ октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
Блок рекламы


Похожие новости
Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждениемIntel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением
Для своих дискретных видеокарт Intel изменит архитектуру GPUДля своих дискретных видеокарт Intel изменит архитектуру GPU
Графические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важностиГрафические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важности
Intel заявляет о превосходстве игровых ноутбуков на Ice Lake над AMD PicassoIntel заявляет о превосходстве игровых ноутбуков на Ice Lake над AMD Picasso
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-XВ октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB: водоблок для флагманской платы MSI на Intel Z390
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила IntelAMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10
Новый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколенияНовый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости