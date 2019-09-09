Intel выпустит бесшумный неттоп NUC 8 Rugged

Компания Intel работает над новым настольным компьютером в очень компактном корпусе. Модель, как стало известно, получит пассивное охлаждение, то есть, другими словами, будет работать совершенно бесшумно.



Новинка Intel получила предварительное название NUC 8 Rugged, и она станет частью серии Chaco Canyon, которая включает не самые дорогие модели. Данный неттоп, вероятно, и вовсе окажется очень дешевым, так как его соберут на процессоре аж трехлетней давности – Celeron N3350. Напомним, что в нем есть всего два ядра с частотой до 2,4 Ггц, так что вполне логично, что ему не требуется активный отвод тепла. С другой стороны, это будет не компьютер, а офисная печатная машинка, но, видимо, кому-то подобное решение еще требуется.



Появление NUC 8 Rugged ожидается в конце текущего или начале следуюшего года. Компьютер размерами всего 154х108х32 мм будет включать в себя флеш-память на 64 ГБ, оперативку на 4 ГБ, слот под SSD, а также набор портов, в который войдут два HDMI, четыре USB 3.0 и один RJ45. Разумеется, работать NUC 8 Rugged будет на базе Windows 10. Стоимость неттопа неизвестна.