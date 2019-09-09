Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц

Компания Thermaltake официально представила модули оперативной памяти Toughram RGB DDR4 с эффектной многоцветной подсветкой, рассчитанные на настольные компьютеры игрового класса.

В серию вошли изделия с частотой 3000 МГц, 3200 МГц и 3600 МГц. Все они работают при напряжении питания 1,35 В. Говорится о совместимости с платформами Intel X299, 300, 200 и 100 Series.

Модули оснащены радиатором охлаждения из алюминия, в верхней части которого имеется секция с десятью светодиодами. Поддерживается воспроизведение 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно через материнские платы с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Кроме того, заявлена совместимость с TT AI Voice Control и Amazon Alexa.

Оверклокерские профили Intel XMP 2.0 облегчат подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Модули Toughram RGB DDR4 будут предлагаться в комплектах суммарным объёмом 16 Гбайт в конфигурации 2 ? 8 Гбайт. Изделия обеспечиваются пожизненной гарантией.



