Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц

Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц

Компания Thermaltake официально представила модули оперативной памяти Toughram RGB DDR4 с эффектной многоцветной подсветкой, рассчитанные на настольные компьютеры игрового класса.

В серию вошли изделия с частотой 3000 МГц, 3200 МГц и 3600 МГц. Все они работают при напряжении питания 1,35 В. Говорится о совместимости с платформами Intel X299, 300, 200 и 100 Series.

Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц

Модули оснащены радиатором охлаждения из алюминия, в верхней части которого имеется секция с десятью светодиодами. Поддерживается воспроизведение 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно через материнские платы с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Кроме того, заявлена совместимость с TT AI Voice Control и Amazon Alexa.

Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц

Оверклокерские профили Intel XMP 2.0 облегчат подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Модули Toughram RGB DDR4 будут предлагаться в комплектах суммарным объёмом 16 Гбайт в конфигурации 2 ? 8 Гбайт. Изделия обеспечиваются пожизненной гарантией.

Модули памяти Thermaltake Toughram RGB DDR4 работают на частоте до 3600 МГц


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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