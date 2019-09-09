Новый планшет Wacom с 15,6? экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499

Новый планшет Wacom с 15,6″ экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499

Компания Wacom представила миру MobileStudio Pro 16 — свой новейший графический планшет профессионального уровня. Разрешение IPS-экрана этого 15,6-дюймового устройства составляет 3840 ? 2160, он обеспечивает 85-процентный охват пространства Adobe RGB и может работать под управлением Windows 10 как автономное устройство и как подключённый планшет — с Windows и macOS.

Сердцем этого аппарата выступает 2,7-ГГц четырёхъядерный процессор Intel Core i7-8559U и графический ускоритель NVIDIA Quadro P1000 4 Гбайт GDDR5. Он комплектуется 512-Гбайт накопителем SSD и имеет 16 Гбайт оперативной памяти. Поверхность из травлёного стекла спроектирована так, чтобы обеспечить сопротивление, аналогичное бумаге, при использовании идущего в комплекте цифрового пера Wacom Pro Pen 2 с 8192 уровнями давления.

Новый планшет Wacom с 15,6″ экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в 99

MobileStudio Pro 16 имеет три порта Thunderbolt 3, но также включает в себя поддержку подключения по Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0, если у пользователя есть желанием сократить количество проводов. Wacom также включает в себя комбинированный аудиоразъём и две камеры: 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную тыльную камеру.

Новый планшет Wacom с 15,6″ экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в 99

Среди других функций можно упомянуть специальные клавиши ExpressKeys, Radial Menus, датчик отпечатков пальцев, поддержку мультисенсорного ввода и подставку для наклона планшета с целью более удобного просмотра и рисования. В Wacom даже встроен картовод SD. Литий-полимерный аккумулятор на 4630 мА·ч способен обеспечить до 5,5 часов автономной работы.

MobileStudio Pro 16 в настоящее время доступен для предварительного заказа в некоторых розничных сетях США по цене $3499.

Новый планшет Wacom с 15,6″ экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в 99


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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