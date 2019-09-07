Графические процессоры станут для Intel второй категорией продуктов по важности

На технологической конференции Citi для инвесторов интересы Intel представлял корпоративный вице-президент Джейсон Гриб (Jason Grebe), который отвечает за сегмент «облачных» решений, но подобная специализация не мешала ему отвечать на широкий спектр вопросов. Когда присутствующие на мероприятии аналитики спросили у Джейсона, какой тип продуктов должен стать вторым по важности после Xeon, он после некоторых колебаний признался, что им должны стать графические процессоры, поскольку они имеют более широкое применение, чем специализированные ускорители. Вернуться на рынок графических процессоров Intel рассчитывает через два года от текущего момента.

Сразу подчеркнём, что речь идёт о серверном сегменте, поскольку Intel неоднократно публично обещала представить игровые графические процессоры до конца 2020 года. Они будут выпускаться по 10-нм технологии, но серверный графический процессор, который выйдет в 2021 году, станет первым серийным изделием Intel , производимым по 7-нм технологии. Теперь мы можем убедиться, что профильный продукт появится во второй половине 2021 года.

Отдельно представитель Intel подчеркнул, что с появлением 7-нм продуктов компания вернётся к двухгодичному ритму смены технологических норм. То есть, через два года после освоения 10-нм техпроцесса компания должна наладить выпуск 7-нм продукции. Этот же тезис некоторое время назад озвучивал генеральный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan). Как утверждается, первоначально компания планировала внедрить EUV-литографию ещё в рамках 10-нм технологии, но когда с последним этапом возникли проблемы, решено было подождать до перехода на 7-нм литографию. Уровень выхода годной продукции, выпускаемой по 10-нм технологии, сейчас превышает собственные ожидания Intel .



