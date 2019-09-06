IFA 2019: прочный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro с пером S Pen

Компания Samsung представила на берлинской выставке электроники IFA 2019 планшет повышенной прочности Galaxy Tab Active Pro, рассчитанный прежде всего на бизнес-пользователей.

Устройство выполнено в соответствии со стандартом IP68, а поэтому не боится влаги и пыли. Специальный защитный чехол оберегает гаджет во время падений и ударов (стандарт MIL-STD 810G). Утверждается, в частности, что новинка сохраняет работоспособность при падениях с высоты до 1,2 метра.

Сенсорный дисплей формата WUXGA (1920 ? 1200 точек) имеет размер 10,1 дюйма по диагонали. В комплект поставки входит фирменное перо S Pen, но взаимодействовать с экраном, разумеется, можно и при помощи пальцев.

«Сердце» планшета — неназванный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой до 2 ГГц. Устройство располагает 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и слотом microSD.

Основная камера наделена 13-мегапиксельной матрицей. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера.

Габариты составляют 243,5 ? 170,2 ? 9,9 мм, вес — 653 г. Питание устройство получает от аккумулятора ёмкостью 7600 мА·ч. Программная платформа — Android 9.0 Pie.

В продажу на европейском рынке новинка поступит 1 октября. Версия Galaxy Tab Active Pro с поддержкой только Wi-Fi обойдётся в €599, а вариант с LTE оценён в €679.



